Heimspiel für Arminia Vechelde mit Fußballfans im Rücken

Schon jetzt steht fest – die Heimpremiere des Tischtennis-Verbandsligisten SV Arminia Vechelde gegen den TTV 2015 Seelze findet am Sonnabend in einer proppenvollen Hütte statt. „Zahlreiche Fußballfans, die uns sowieso schon in der Vergangenheit tatkräftig unterstützten, haben sich erneut angekündigt. Zuvor werden sie das Heimspiel der Eintracht im Vereinsheim verfolgen“, freut sich Patrick Lippe über die Rückendeckung. Diese Unterstützung ist auch vonnöten, da die Seelzer in den Duellen der Vergangenheit meist die Nase vorn hatten.

Aderlass der Gäste stimmt Arminia Vechelde optimistisch

Allerdings gehen die Arminen am Samstag (16 Uhr) wesentlich optimistischer in die Partie. Das liegt nicht nur an der guten Vorbereitung, sondern auch an dem Aderlass der Gäste. Nach dem verpassten Aufstieg verließen den Vorjahres-Dritten wichtige Leistungsträger wie die beiden Hansen-Brüder Jonas und Janis. Die ehemaligen Akteure des VfB Peine schlossen sich komplett dem Nachbarklub MTV Bledeln an. „Das bedeutet natürlich eine erhebliche Schwächung, die sie nicht kompensieren konnten. Trotzdem dürfen wir Seelze keinesfalls unterschätzen. Sie verfügen noch immer über drei Spieler mit Oberligaerfahrung und 1900er-Werten“, mahnt Patrick Lippe vor Überheblichkeit.

Der 28-jährige Frontmann der Vechelder hat sich besonders viel in dieser Partie vorgenommen, da sein Saisonstart wenig erbaulich mit zwei Einzelschlappen beim TSV Algesdorf II verlief. „Ich habe in unserer fünfwöchigen Wettkampfpause regelmäßig trainiert und will diesmal nicht leer ausgehen. Einfach wird es aber nicht. Gegen Fiedler habe ich zuletzt nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2 gewonnen. Ich hoffe sehr, dass mir das wieder gelingt“, wünscht sich die Nummer 1 der Gastgeber und fügt hinzu: „Wir dürfen keinesfalls oben leer ausgehen, sonst wird es nicht einfach.“

Doppel und die Mitte sollen Punkte liefern

Ihren besonderen Fokus legten die Arminen auf das Doppel-Training. „Wenn wir wieder mit 2:1 beginnen, wäre das toll. Insbesondere traue ich Jan Fichtner und Klaus Kotke wieder zwei Punkte zu. Außerdem sehe ich für uns besonders ein Übergewicht in der Mitte, da sich Jan und Josef Rempe derzeit in bestechender Form befinden“, bleibt Lippe optimistisch.

