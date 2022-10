Tobias Brümmer (blaues Trikot) und die SG Zweidorf/Bortfeld peilen im Kreisduell mit der HSG Nord Edemissen/Uetze den zweiten Saisonsieg an. Dafür muss sich das Team nach dem 30:30-Remis gegen den MTV Braunschweig III aber steigern.

Handball-Landesliga SG Zweidorf/Bortfeld will zweiten Sieg in Edemissen holen

Seine ersten Schritte im Handball machte Martin Staats, Trainer des Handball-Landesligisten SG Zweidorf/Bortfeld, beim MTV Stederdorf, der kurz danach in der HSG Nord Edemissen aufging. Für Edemissen spielte Staats noch viele Jahre von der Jugend bis zu den Herren und übte später lange Zeit Trainerämter bei der Jugend, den Damen und den Herren der HSG Nord aus, bis er vor zwei Jahren die Drachen übernahm. Nun gibt es am Samstag (20 Uhr) in der Edemisser Sporthalle das Wiedersehen – und für 60 Minuten müssen die Freundschaften ruhen.

Für SG Zweidorf/Bortfeld und HSG Nord Edemissen müssen Punkte her

Denn die SG erwartet wieder einen heißen Tanz. „In der Liga geht es knallhart zu. Wer nicht rechtzeitig punktet, steht voll im Abstiegskampf. Das gilt sowohl für uns als auch für Edemissen“, beschreibt SG-Leiter Sigurt Grobe die Ausgangslage vor dem Derby. Die sieht für beide Mannschaften ähnlich aus: Die Edemisser, die seit dieser Saison gemeinsam mit dem VfL Uetze antreten, gewannen nur ihr erstes Spiel gegen den VfL Lehre (37:32), unterlagen danach aber zwei Braunschweiger Teams.

Die Drachen starteten mit zwei 21:31-Niederlagen, siegten dann ebenfalls gegen Lehre (34:28) und spielten 30:30 gegen den MTV Braunschweig III.

Schonungslos offen gelegt wurden die Mängel der Zweidorfer in diesem letzten Heimspiel. Laut Grobe müsse jeder Einzelne in sich gehen und nachdenken, wie man die Fehler abstellt. „Das Potenzial ist da, wir müssen es nur endlich abrufen. Wenn wir schon nicht zuhause gewinnen, muss eben auswärts der zweite Saisonerfolg gelingen“, hofft Grobe auf den Ausgleich des Punktekontos.

