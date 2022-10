Arminia Vechelde gewinnt mit 9:7 gegen TTV Seelze

Die Arminen-Fans aus Vechelde durften am Samstag gleich zweimal jubeln. Zunächst freuten sie sich im Vereinsheim über den hauchdünnen 2:1-Triumph der Zweitliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig nach 94 Minuten. Nach einem Ortswechsel unterstützen die Anhänger der Blau-Gelben in der kleinen Sporthalle am Schützenplatz „ihre Arminen“ euphorisch in einer nicht weniger spannenden Begegnung, die erst nach viereinhalb Stunden erfolgreich für den heimischen Tischtennis-Verbandsligisten Arminia Vechelde mit 9:7 gegen den TTV 2015 Seelze endete.

Arminia Vechelde profitiert von Überlegenheit in den Doppeln

Einmal mehr profitierte das Rempe-Sextett von seiner Überlegenheit in den Doppeln. Gleich zum Auftakt erteilten Pascal Preis und Josef Rempe dem Duo Nils Lohmann/Thomas Kemme eine 3:0-Lektion. Die Feinabstimmung funktionierte auch bei Jan Fichtner und Klaus Kotke, während Patrick Lippe und Christian Havekost äußerst knapp in fünf Sätzen verloren. „Das war nicht nötig“, bedauerte Lippe die Niederlage, dem auch in seinem ersten Einzel Glück fehlte. „Ich habe im vierten Satz 9:6 vorn gelegen und leider mit einem Fehlaufschlag im Entscheidungssatz verloren.“

Nicht anders erging es Pascal Preis, der im Finaldurchgang gegen TTV-Frontmann Ron Fiedler sogar zwei Matchbälle ungenutzt ließ. „Ron hat richtig clever auf die lange Noppe von Pascal reagiert“, lobte Lippe dessen Fähigkeiten. Während in der ersten Spielhälfte nur noch Kapitän Rempe und Kotke punkteten, lief es für die Arminen in der zweiten Halbzeit wesentlich besser. Dabei zeichnete sich zunächst das obere Paarkreuz aus, wobei Lippe allerdings die Nerven der mehr als 60 Arminen-Anhänger bis in die Verlängerung des Entscheidungssatzes auf eine harte Probe stellte, während Lohmann an Preis langer Rückhandnoppe verzweifelte. Ebenfalls die volle Distanz benötigte Rempe in seinem zweiten Einzel gegen Ruhnke, ehe das 12:10 Gültigkeit bekam. „Josef hat sich nach Rückstand noch reingekämpft“, hob Lippe die mentale Konstanz des Arminen-Chefs hervor.

Auf verlorenen Posten standen stattdessen Fichtner und Kotke, die jeweils in vier Durchgängen über Ruhnke und Dahle stolperten und damit den 7:7-Ausgleich zuließen. „Fichte war heute einfach zu passiv“, kommentierte Lippe, der sich umso mehr über den 3:1-Erfolg von Havekost im unteren Abschnitt freute und damit die Vorlage für das erfolgreiche Schlussdoppel gab.

Preis/Rempe vergeben erst Matchbälle und sind nach fünf Sätzen dennoch Sieger

Zunächst deutete sich ein sicherer 3:0-Triumph von Preis/Rempe über Fiedler/Ruhnke an. Die Arminen-Kombination vergab im dritten Satz (22:24) jedoch reihenweise Matchbälle und ließ sich dann auch im vierten Satz aus dem Rhythmus bringen. Erst nach dem 11:9 im fünften Satz kannten die Jubelschreie des Arminen-Anhangs keine Grenzen. „Unsere Fans haben uns bis zum Schluss den Rücken gestärkt. Ohne sie wäre es noch schwerer geworden“, ist Lippe überzeugt.

kjz

