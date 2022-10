Dynamik statt Lethargie – Jahn-Frauen siegen 27:24

Durchatmen bei den Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine. Der komplette Fehlstart in die Saison ist abgewendet. Nach zwei Niederlagen binnen drei Tagen gegen den VfL Wolfsburg (24:27) und in Bad Nenndorf bei der HSG Schaumburg-Nord (19:22) schaffte das Team um das Trainerduo Daniel Reckel/Christopher Fock am 4. Spieltag in eigener Halle gegen den HV Lüneburg die sportliche Trendwende. Nach dem 27:24 (16:12)-Sieg „ist uns ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte Reckel.

Jahnerinnen legen Lethargie ab

Denn: Der Druck, der auf dem MTV-Team lastete, war groß. Nach dem enttäuschenden Fehltritt am Dienstagabend gegen Schaumburg waren die Peinerinnen in der Bringschuld. Und den Jahn-Mädels war von der ersten Minute an anzumerken, dass sie die Lethargie, die ihrem Auftritt in Bad Nenndorf so sehr anhaftete, vor dem Lüneburg-Spiel abgeschüttelt hatten. „Wir haben den Schalter wieder umgelegt“, formulierte es Reckel.

Mehr Dynamik, mehr Tempo, mehr Entschlossenheit. Sowohl defensiv wie offensiv. So sah das Peiner Spiel in der Anfangsphase aus. Der Lohn: Nach zehn Minuten lagen die Gastgeberinnen mit 7:2 vorne – ein regelrechter Blitzstart. Das gab Sicherheit. Selbstverständlichkeiten kehrten ins Spiel der Peinerinnen zurück. Statt in die Breite ging es beherzt in die Tiefe, Lüneburgs Abwehrreihe bekam anfangs keine Verschnaufpausen. Nach Tabea Bleyers Treffer wuchs der Vorsprung in der 24. Minute auf 12:6.

Peiner Vorsprung bleibt stabil

„Wir haben die Lüneburgerinnen aber auch in deren Angriffsspiel vor große Aufgaben gestellt“, erzählte Reckel. Die Jahn-Abwehr agierte beweglich und zupackend. Die großgewachsenen Rückraumspielerinnen der Gäste rannten sich darin immer wieder fest. Der Peiner Vorsprung blieb auch deshalb stabil, auch nach 42 Minuten betrug er beim 23:17 sechs Tore.

Dass die Peinerinnen trotzdem noch einmal ins Wanken gerieten, hatten sie sich selbst zuzuschreiben. Mitte der zweiten Hälfte ließ ihre Trefferquote nach, „wir haben aus unserem druckvollen Spiel zu wenig Kapital gezogen“, sagte Jahn-Coach Reckel. Beim 25:23 (55.) war Lüneburg auf Tuchfühlung, doch Tabea Bleyer richtete alles gerade und erzielte per Doppelschlag zum 27:23 (58.) die Entscheidung.

MTV Vater Jahn Peine: Kilsbach – Rühling 1, Kruck 4, Bührig 3, Lächelt 2, H. Bergmann 2, A. Bergmann, Bartels 4, Fust, Neumann 1, Müller 3, Bleyer 7.

