Drachen-Damen erwarten Börde zum Topspiel

Die Bortfelder Gemeindehalle ist am Sonntag ab 15 Uhr Schauplatz des absoluten Topspiels in der Handball-Landesliga der Frauen. Der Tabellenzweite SG Zweidorf/Bortfeld empfängt den ebenfalls noch verlustpunktfreien Spitzenreiter SG Börde Handball.

Die Spielgemeinschaft aus dem Hildesheimer Ostkreis agiert erst seit 2019 in der Landesliga, wurde aber auf Anhieb Dritter. Nach der Corona-Spielpause war die Mission klar: Es soll in Richtung Oberliga gehen. Vergangene Saison zahlte Börde noch Lehrgeld, doch in dieser Spielzeit ist das junge Team enorm stark. Dominant zieht die SG ihre Kreise – und das ohne eine überragende Spielerin. Der Kader ist breit aufgestellt, so dass jede Spielerin Torgefahr ausstrahlt. Das bisher knappste Ergebnis war ein Sieg mit sieben Toren Differenz. Im Schnitt sind es 16 Tore Unterschied.

Börde gibt sich auch im Nachholspiel keine Blöße

„Die Mannschaft ist enorm schnell, spielt eine sehr gute erste und zweite Welle und hat alle Gegner bisher beherrscht“, schiebt Zweidorfs Trainer Gundolf Deterding die Favoritenrolle nicht grundlos den Gästen zu. Hatten die Drachen gehofft, Börde würde im Nachholspiel am Mittwoch viele Kräfte lassen, so belehrte sie der Spitzenreiter eines Besseren. Die HSG Göttingen, Vorjahres-Meister, spielte Börde mit 36:15 an die Wand, was nur für noch mehr Selbstvertrauen gesorgt haben dürfte, mit der das Team aus Dingelbe, Bettrum, Himstedt und Garmissen-Ahstedt die Drachenhöhle stürmen möchte.

„Um mithalten zu können, müssen wir unser Rückzugsverhalten gegenüber den bisherigen Spielen erheblich verbessern. Wir brauchen eine Menge Aggressivität in der Deckung und konzentrierte Abschlüsse“, fordert Deterding, um an einem Überraschungserfolg gegen den Aufstiegsfavoriten zu schnuppern. Die Fans dürfen gespannt sein, welche SG am Ende nicht mehr mit null Minuspunkten dasteht.

Zweidorfs Herren empfangen Eintracht Braunschweig

Im Anschluss wollen die Landesliga-Männer der SG Zweidorf/Bortfeld ab 17 Uhr den ersten Heimsieg einfahren. Gegner ist die Braunschweiger Eintracht, die bislang eine starke Saison abliefert und als Tabellendritter anreist. Interessant dürfte sein, ob der BTSV mit voller Truppe kommt, oder ob einige Studenten den Beginn der Herbstferien anderweitig nutzen.

„Wir erwarten ordentlich Wucht und Durchschlagskraft, die auf uns zukommen“, warnt SG-Leiter Sigurt Grobe, dass es keine Wiederholung des Vorjahresspieles geben wird. Da überrannten die Drachen die Eintracht mit 30:15. Doch bisher läuft es noch nicht rund bei den Zweidorfern. Zu oft liefen sie Rückständen hinterher, was viel Kraft kostete. Die Zeit ist reif, die Wende einzuläuten und Anschluss an das Mittelfeld zu finden.

