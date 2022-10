Wieder kein Lengeder Sieg – aber ein „Schritt nach vorne“

Es sei ein kleiner Schritt nach vorne gewesen, sagte der Lengeder Trainer Kai Olzem nach dem 0:0-Remis gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen am Sonntag in der Fußball-Landesliga. „Wir haben 90 Minuten lang positiv füreinander gearbeitet. Das war zuletzt nicht immer so“, erklärte der Coach im Hinblick auf die Mentalität – in der Tabelle ist der SV Lengede durch das sechste sieglose Spiel in Serie derweil auf Rang 9 abgerutscht. Kai Olzem forderte: „Wir müssen uns aktuell einfach freimachen von der Tabelle.“

Einem Lengeder Erfolg gegen die Südniedersachsen stand vor allem die nicht ausreichende Chancenverwertung im Weg. In der abschließenden Nachspielzeit etwa setzte Yannick Könnecker den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor der Gäste. In den 90 Minuten zuvor hatten er und seine Offensivkollegen den Landolfshausener Keeper schon einige Male umkurvt – der Abschluss fand allerdings nie den Weg in das Tor. So etwa in der 84. Minute, als Michele Fassa auf und davon war. Der Gäste-Keeper traf den Lengeder Stürmer dabei sogar elfmeterreif. Weil Fassa aber weiterlief, um das Tor so zu erzielen, und knapp verfehlte, blieb es beim Stand von 0:0.

Lengede bleibt ohne Gegentor – im Team herrscht Aufbruchstimmung

„Wir hatten etliche Situationen, in denen wir uns hätten belohnen müssen“, sagte Lengedes Coach, der aber froh darum war, dass sein Team erstmals seit fünf Spielen ohne Gegentor geblieben ist. Besonders viel Gefahr ging von den Lan­dolfshausenern auch nicht aus – nur bei einem Pfostentreffer in der ersten Hälfte war es richtig knapp. Ansonsten landeten viele Bälle in den Armen von Ersatzkeeper Laurenz Gürtler.

Ergebnistechnisch befinde sich das Team nach diesem 0:0 weiter in einem Loch – daraus machte Olzem nach Abpfiff keinen Hehl. Dennoch fühle es sich aktuell nach Aufbruchstimmung an: „In den letzten 14 Tagen ist ein Ruck durchs Team gegangen“, sagte Kai Olzem. Dabei habe eine mannschaftsinterne Aussprache ohne die Trainer geholfen. „Seitdem fühlt sich alles positiver an.“

SV Lengede: Gürtler – Gatermann (49. Kamp), Bonk (83. Karger), Jatta – Younis (84 Beuster), Vest, Burkutean, Ibe (84. Lemke) – Franke, Könnecker – Fassa.

Tore: Fehlanzeige.

