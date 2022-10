4:4 nach 3:0 – für den VfB Peine eine „gefühlte Niederlage“

Zwei Auswärtsspiele binnen 48 Stunden – zwei Siege, sechs Punkte, zwischenzeitliche Tabellenführung. „Das ist mehr als zufriedenstellend“, sagte Ulf Wasl, Co-Trainer der Fußball-B-Junioren des VfB Peine nach dem „Doppelpack“ seiner Jungs in der Landesliga in Salzgitter-Bad und in Wolfsburg. Einen Null-Punkte-Spieltag legten dagegen sämtliche Juniorenteams von Arminia Vechelde in den Landes- und Bezirksligen hin.

A-Junioren, Landesliga

SSV Vorsfelde – Arminia Vechelde 4:0 (3:0). Tore: 1:0 (21.), 2:0 (29.), 3:0 (45., FE), 4:0 (64.).

Bereits zur Pause war dieses Spiel entschieden. Durch den dritten Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff lagen die Vechelder im Drömlingstadion in Vorsfelde schon deutlich zurück und fanden auch nach dem Seitenwechsel nicht in die Partie, die letztlich mit 0:4 endete.

VfB Peine – Lupo Martini Wolfsburg 4:4 (3:2). Tore: 1:0 Navid Hassani (7.), 2:0, 3:0 Mahmut Sincar (20., 29.), 3:1 (44.), 3:2 (45.+1), 4:2 Tolga Topatar (61.), 4:3 (74.), 4:4 (90.+5).

Der VfB stand wenige Sekunden vor dem ersten Saisonsieg, kassierte aber in der fünften Minute der Nachspielzeit per Freistoß noch das 4:4. „Das Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an“, sagte Peines Trainer Yunus Karaca. Seine Mannschaft habe in den ersten 30 Minuten „Vollgas-Fußball gespielt“, sagte Karaca. Eine 3:0-Führung war der Lohn. Offensichtlich hatten sich die Peiner so sehr an ihrem Offensivspiel berauscht, dass sie das Verteidigen des eigenen Tores vernachlässigten. Lupo verkürzte in den Schlussminuten der ersten Hälfte auf 2:3. Tolga Topatars Tor zum 4:2 (61.) – kurz zuvor hatte der VfB einen Elfmeter verschossen – läutete Lupos Schlussoffensive ein, in der sich die Gäste schließlich noch für ihr Anrennen belohnten.

B-Junioren, Landesliga

SCU SalzGitter – VfB Peine 1:3 (0:0). Tore: 0:1 Matti Straub (56., FE), 1:1 (58.), 1:2 Theo Tripler (61.), 1:3 Matti Straub (66.).

Nach ausgeglichener und torloser erster Halbzeit wurde es nach dem Seitentausch laut VfB-Co-Trainer Ulf Wasl „ein Stück weit wild“. Erst verschoss Peine einen Elfmeter (55.), eine Minute später netzte Matti Straub einen weiteren Strafstoß zur 1:0-Führung ein. Postwendend glich der SCU indes aus. In der Folgezeit entwickelte sich eine muntere Partie mit Torchancen auf beiden Seiten. Effektiver im Ausnutzen präsentierten sich die Peiner. Angela Abelas Maßflanke vollendete Theo Tripler per Kopfball zum 2:1 (61.), ehe Straub in eine Drangphase der Hausherren hinein die Peiner Führung nach einem Konter auf 3:1 ausbaute (66.). Es war der entscheidende Nadelstich der Gäste, eine Reaktion des SCU blieb aus.

Lupo Martini Wolfsburg – VfB Peine 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Angelo Abela (22.), 1:1 (24.), 1:2, 1:3 Max Wasl (65., 70.).

Duplizität der Ereignisse: Wie schon in Salzgitter ging die VfB-Elf in Führung. Angelo Abela traf. Es war die logische Konsequenz der Peiner Überlegenheit. „Wir haben Lupo in den ersten 20 Minuten regelrecht an die Wand gespielt“, sagte Co-Trainer Wasl. Die Freude währte nicht lang. Lupo antwortete prompt mit dem 1:1.

Nach dem Seitentausch befreiten sich die Wolfsburger aus der Umklammerung des VfB und kamen mehrfach gefährlich vor das Peiner Tor. Weitere Treffer gab es indes auf der Gegenseite. Max Wasl, nach Verletzung zurück im Team, traf in der Schlussphase per Doppelschlag zum 3:1-Sieg, den Ulf Wasl als „nicht unverdient“ bezeichnete.

MTV Gifhorn – Arminia Vechelde 4:0 (1:0). Tore: 1:0 (34.), 2:0 (50.), 3:0 (58.), 4:0 (60.).

Einen gebrauchten Tag erwischten die Vechelder im Spitzenspiel. „Durch einige Ausfälle hatte unsere Mannschaft von Beginn an einen schweren Stand“, sagte der Arminia-Trainer Murat Güzel, der bedauerte, dass die Gifhorner einer Spielverlegung nicht zugestimmt hatten. Die Hausherren gingen kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Vechelde hatte danach zwei gute Torchancen durch Mikail Yücel und Carl Dummer, es blieb allerdings beim 0:1. „In Durchgang 2 stabilisierten wir uns, jedoch fehlte immer wieder die offensive Durchschlagskraft“, haderte der Vechelder Coach. Der MTV Gifhorn traf mit einem Konter zum 2:0. Im Anschluss machten die Vechelder auf, was der MTV zu zwei weiteren Toren nutzte.

B-Junioren, Bezirksliga

1. JFV Braunschweig – TSV Marathon Peine 1:1 (1:0). Tore: 1:0 (14.), 1:1 (61.).

Nach dem Sieg über den SV Lengede hat Aufsteiger Marathon den nächsten Punkt eingefahren. Der Ausgleich gegen die Braunschweiger gelang in Durchgang 2.

C-Junioren, Bezirksliga

SV Arminia Vechelde – Lehndorfer TSV 1:2 (1:0). Tore: 1:0 (29.), 1:1 (40.), 1:2 (65.).

Lehndorf, nur mit elf Spielern angereist, verteidigte clever und leistete einen enormen Aufwand, um sich immer wieder aus dem Vechelder Pressing zu befreien. Ärgerlich, so Arminia-Trainer Tom Keunecke: „Bei beiden Gegentoren haben wir Schützenhilfe geleistet.“ Beim 1:1 sei die Kugel abgefälscht worden, vor dem 1:2 habe einer seiner Spieler über den Ball geschlagen.

