VfB/SC Peine will mit neuen Schuhen zum zweiten Saisonsieg

Peine. Die Peiner stehen auswärts gegen Hohenlimburg und Wipperfeld II unter Zugzwang. VfB/SC reist in Bestbesetzung an.

Die Mission für die SG VfB/SC Peine in der 2. Badminton-Bundesliga an diesem Wochenende bei der Auswärtstour nach Nordrhein-Westfalen ist klar: Der zweite Saisonsieg muss her, um sich aus dem Tabellenkeller zu kämpfen. Dabei ist die Aufgabe am Samstag (ab 14 Uhr) beim BC Hohenlimburg auf dem Papier die einfachere im Vergleich zum Auftritt am Sonntag (ab 11 Uhr) beim Tabellendritten 1. BC Wipperfeld II.

VfB/SC Peine will den Abstand nach oben nicht zu groß werden lassen

Mit einem 6:1 und drei Punkten startete die SG nahezu perfekt in die Spielzeit 2022/23. Es folgten fünf Niederlagen und nur zwei weitere Zähler gesellten sich auf das Peiner Konto. Aktuell bedeutet dies einen Abstiegsrang. Diesen will Trainer Heiner Brandes mit einem Erfolg beim Tabellenneunten Hohenlimburg verlassen. Der 1. BV hat lediglich einen Zähler mehr und ist damit in Reichweite. „Wir müssen dort gewinnen, auch um den Abstand auf das restliche Feld nicht zu groß werden zu lassen“, fordert Brandes einen Auswärtssieg. Dieses Unterfangen wird am Sonntag unlängst schwerer. „In Wipperfeld steht ein Mäzen dahinter, sodass dort auch in der zweiten Mannschaft Legionäre aus den Niederlanden und Belgien zum Einsatz kommen. Das Ergebnis sieht man aktuell in der Tabelle“, berichtet Brandes über den Tabellendritten.

Peiner Damen wieder mit an Bord

Im Vergleich zu den jüngsten Auswärtsniederlagen in Mülheim (2:5) und beim 1. CfB Köln (3:4) können die Peiner wieder auf ihre Bestbesetzung zurückgreifen. Laura Gredner und Larina Tornow sind wieder einsatzbereit und sollen wieder für Punkte sorgen. „Nadine Cordes hat am Samstag noch eine Klausur, könnte im Falle einer Verletzung aber am Sonntag noch kurzfristig nachreisen. Wir hoffen natürlich, dass dies nicht notwendig sein wird“, so Brandes.

Bei den Herren hat der Coach sogar die Qual der Wahl. Lucas Bednorsch, Lucas Gredner, Philipp Nebendahl, Niklas König, Wolf-Dieter Papendorf und Lukas Behme melden sich einsatzbereit. „Wir werden voraussichtlich alle Jungs mitnehmen, um bestmöglich aufstellen zu können“, unterstreicht Brandes noch einmal die Wichtigkeit der Auswärtsreise nach NRW.

Lucas Bednorsch mit neuem Schuhwerk ausgestattet

Diesmal hoffen die Peiner auch, dass bei allen das Equipment heile bleibt, nachdem Frontmann Bednorsch gegen Mülheim einen Totalschaden an seinem linken Schuhwerk zu beklagen hatte und deswegen sein Einzel verlor. „Das war wirklich der Einzige, dem das nicht passieren durfte. Denn er hat die größten Füße von uns. Inzwischen ist er aber wieder mit neuen Tretern ausgestattet“, sagt der Trainer mit einem Lächeln. Gleichzeitig habe der Coach auch schon mit seinem zweiten Einzelspieler Nebendahl festgestellt, dass sie die gleiche Schuhgröße haben. „Sollte also etwas passieren, könnte Philipp meine Schuhe anziehen.“

