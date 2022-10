Sonnenberg. Der Aufsteiger verliert gegen den TSV Germania Lamme mit 2:4 und steht bei vier Pleiten in Serie. Sonnenberg ist im Abstiegskampf angekommen.

Sonnenbergs Florian Falb (in Blau) bearbeitet in dieser Szene Lammes Luis Adam.

Fußball-Bezirksliga Krise in Sonnenberg: Gute Spiele, keine Punkte

Es ist die vierte Pleite in Folge für den TSV Sonnenberg – im Bezirksliga-Heimspiel gegen den TSV Germania Lamme verlor der Aufsteiger mit 2:4 (1:3) und verpasste es somit, den Abstand auf die Abstiegszone zu vergrößern.

„Wir machen einfach momentan viel zu viele Fehler. Das nimmt uns ein wenig die Sicherheit in den Aktionen, und das merkt man“, analysierte Sonnenbergs Trainer Andy Bresch. Wieder war es ein individueller Fehler in der Defensive, der den ersten Lammer Treffer begünstigte. Verunsicherung war dieses Mal aber nicht zu spüren – die Hausherren wollten den frühen Rückstand egalisieren und taten dies nur wenige Minuten später in Person von Pascal Thomsen. „Das war die Antwort, die wir unbedingt benötigten“, sagte Bresch.

Allerdings war es ein erneuter Fehler nach einer Standardsituation, der prompt den nächsten Gegentreffer für die Hausherren bedeutete. Noch vor der Pause legte der Tabellenvierte nach und ging mit einem 3:1 in die Kabine. „Wir waren eigentlich auf Augenhöhe und haben keinesfalls ein schlechtes Spiel gemacht“, bilanzierte der Sonnenberger Trainer nach 45 Minuten. Auch im zweiten Durchgang zeigte seine Mannschaft eine solide Leistung, Lamme agierte aber eiskalt vor dem Kasten und erstickte mit dem Treffer zum 4:1 jegliche Sonnenberger Hoffnungen.

Thomsen war es, der sehenswert den Endstand herstellte. Es ist dennoch ein ernüchterndes Ergebnis für den TSV, der spätestens jetzt im Abstiegskampf angekommen ist. Bresch: „Wir müssen die vielen Fehler schnell abstellen, ansonsten wird es schwer, Punkte zu sammeln.“ Am kommenden langen Wochenende treffen die Sonnenberger auf Tabellennachbar Lauingen Bornum (Samstag) und auf Rautheim (Montag).

Tore: 0:1 Luis Adam (9.), 1:1 Pascal Thomsen (16.), 1:2 Grazian Borucki (26.), 1:3, 1:4 Felix Ockel (34., 71.), 2:4 Pascal Thomsen (80.).

