Arminia Vöhrum holt fast ein 0:3 auf und verliert mit 2:6

Fuball Bezirkliga, Meisterrunde 2 - Arminia Vöhrum (in Blau) bei BSC Acosta II (So, 6.3.2022). in Blau: Martin Ritter. Foto: Stefan Lohmann/regios24

Den Start hat Arminia Vöhrum beim MTV Hondelage verschlafen, dann aber eine gute Reaktion gezeigt. Dass für den Peiner Fußball-Bezirksligisten bei der 2:6 (2:3)-Niederlage nichts Zählbares herumkam, lag letztlich an zu vielen leichten Fehlern.

Martin Ritter von Arminia Vöhrum findet zwei gute Antworten

Es sollte nicht der Sonntag der Arminia werden. Nach gut 25 Minuten war das Spiel eigentlich schon entschieden – Hondelage führte mit 3:0. „Die Anfangsphase haben wir leider verschlafen, haben dann aber eine gute Antwort gezeigt“, berichtete Vöhrums Trainer Nils Könnecker. Die gute Antwort seiner Mannschaft schrieb sich in zwei Treffern von Martin Ritter nieder, der so den Spielstand zur Pause auf 2:3 verkürzte. „Wäre die Fehlerrate bei uns nicht so hoch gewesen, dann hätten wir sicher auch etwas Zählbares mitnehmen können“, ist sich Könnecker sicher.

So kamen seine Jungs gewillt aus der Kabine, doch an die Aufholjagd aus dem ersten Durchgang konnten die Vöhrumer überhaupt nicht mehr anknüpfen. Zu viele Fehler im Spielaufbau und in der Defensive kosteten die möglichen Abschlusssituationen. Nach 71 Minuten dann die Vorentscheidung: Nach einem vermeidbaren Foulspiel im Strafraum gab es einen Strafstoß für die Hausherren, die diesen sicher verwandelten. „Es sind die kleinen Fehler, die uns immer wieder Punkte kosten“, bilanzierte Könnecker.

Arminia Vöhrum legt den Fokus auf den kommenden Gegner: BSC Acosta II

Doch bei diesen vier Gegentreffern sollte es nicht bleiben, der MTV zeigte sich in bester Laune und legte noch zwei weitere Tore nach, so dass das Endergebnis 6:2 hieß. „Das war ein gebrauchter Tag, aber wir legen den Fokus schon jetzt auf die kommende Aufgabe am nächsten Wochenende“, erklärte der Vöhrumer Trainer. Dann trifft die Arminia auf die Zweitverwertung des BSC Acosta. „Dort wollen wir dann wieder dreifach punkten.“

Tore: 1:0, 2:0 O. Broders (10., 23.), 3:0 Hinz (26.), 3:1, 3:2 Ritter (28., 41.), 4:2 Hinz (71.), 5:2, 6:2 M. Broders (73., 90.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de