Drei Sätze sind für Lengede/Vechelde fast schon Programm

Henning Zanssen hat schon viel erlebt in seiner Badminton-Laufbahn. „Aber an so etwas kann ich mich nicht erinnern“, sagte der 45-jährige Routinier des Badminton-Oberligisten SG Lengede/Vechelde mit Blick auf das Auswärtsspiel seines Teams bei der SG Tempelhof/Friedenau. Denn beim 6:2-Auswärtssieg wurden gleich 7 der 8 Matches in drei Sätzen entschieden – fünf davon mit dem besseren Ende für die Südkreis-SG.

„Es waren mega umkämpfte Spiele“, betonte Zanssen, der in der Samstagspartie nur als Zuschauer dabei war. „Wir wollten den Jungen Spielpraxis geben“, meinte er. So war Luca Leon Müller sowohl im Doppel als auch im 3. Herreneinzel im Einsatz – und lieferte sich dort ein packendes Duell mit Andreas Bernwald. „Luca hat 19:17 im dritten Satz geführt. Dann hat er einen Zitterarm bekommen und vier Fehler am Stück gemacht“, schilderte Zanssen und schob nach: „Dass er die Partie gewinnt, wäre aber auch des Guten zu viel gewesen.“

Lena Moses setzt ihren Lauf fort

Mit Ausnahme des 1. Herreneinzels, das Marius Meyer glatt in zwei Durchgängen gewann, gingen alles Matches eben über drei Sätze. Und hier bewies vor allem Lena Moses einmal mehr Nervenstärke und baute ihre Saisonbilanz auf 9:1 Siege aus. „Acht Spiele davon hat sie in drei Sätzen gewonnen. Lena hat wirklich einen Lauf – man muss sie hervorheben“, betonte der Routinier, der im zweiten Spiel des Wochenendes selbst wieder auf dem Platz stand – und mit seiner SG die erste Saisonniederlage kassierte.

Im Verfolgerduell beim SV Berliner Brauereien II setzte es eine 2:6-Pleite für die Gäste. „Das Glück und die Nervenstärke, die wir am Samstag noch hatten, haben uns da gefehlt“, meinte Henning Zanssen. Gleich fünf Matches gingen in den Entscheidungssatz – viermal hatte Lengede/Vechelde diesmal das Nachsehen. „Wir haben nicht unverdient verloren. Das ist aber kein Beinbruch. Wir sind weiter oben dabei“, stellte der 45-Jährige klar.

Diesmal gehen die engen Matches nicht an die SG

Die Gastgeber traten in Topbesetzung an, „mit Ausnahme des vierten Herren haben alle mal 2. Liga gespielt“, zeigte Zanssen auf, welche Qualität die Regionalliga-Reserve der Berliner besaß. Marius Meyer verlor im 1. Herreneinzel nach gewonnenem ersten Satz den Faden und unterlag. „Markus Müller hat im 2. Herreneinzel ein klasse Spiel gegen Tom Wendt gemacht und im zweiten Satz sogar Matchball gehabt“, sagte Zanssen. „Das Spiel hatte wirklich keinen Verlierer verdient.“ Am Ende setzte sich der Berliner aber mit 21:18 im „Dritten“ durch.

„Ärgerlich“ war auch der Verlauf im Damendoppel: Lena Moses/Stina Vrielmann verschliefen den Start in Satz 3 und lagen schnell mit 2:11 hinten. Eine Hypothek, die am Ende zu hoch war, um das Spiel gegen Sophie Reimers und Lea Dingler noch zu drehen.

Tempelhof/Friedenau – Lengede/Vechelde 2:6

1. HD: Bernwald/Thalke – M. Müller/L. Müller21:17, 19:21, 21:12

DD: Heimbrodt/Marks – Moses/Vrielmann18:21, 21:11, 19:21

2. HD: Köhler/Krishna – Meyer/Schlegel21:19, 18:21, 18:21

1. HE: Amadeus Köhler – Marius Meyer12:21, 17:21

DE: Ann Heimbrodt – Lena Moses21:15, 14:21, 11:21

MX: Krishna/Marks – Schlegel/Vrielmann15:21, 21:15, 7:21

2. HE: Timo Thalke – Markus Müller14:21, 21:18, 18:21

3. HE: Andreas Bernwald – Luca Müller14:21, 21:19, 21:19

Berliner Brauereien II – Lengede/Vechelde 6:2

1. HD: Rathjens/Salow – Zanssen/M. Müller17:21, 21:10, 21:18

DD: Reimers/Dingler – Moses/Vrielmann20:22, 21:18, 21:15

2. HD: Przywecki/Wendt – Meyer/Schlegel21:15, 21:18

1. HE: Philipp Salow – Marius Meyer18:21, 21:19, 21:14

DE: Sophie Reimers – Lena Moses13:21, 21:16, 13:21

MX: Rathjens/Dingler – Schlegel/Vrielmann21:14, 21:18

2. HE: Tom Wendt – Markus Müller14:21, 23:21, 21:18

3. HE: Karl Przywecki – Luca Müller11:21, 9:21

