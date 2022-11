Vallstedt Vechelde Vikings fahren dritten Sieg in Serie ein

Der Höhenflug der „Wikinger“ hält an: Die Vallstedt Vechelde Vikings haben in der Volleyball-Regionalliga der Männer den dritten Sieg in Serie eingefahren. Durch den 3:0 (25:20, 26:24, 26:24)-Heimerfolg gegen den VfL Lintorf schob sich das Team bereits auf den vierten Tabellenplatz vor.

Statt zuletzt 40 – diesmal nur 10: Vallstedt Vechelde Vikings reduzieren die Eigenfehler

Außenangreifer Patrick Korporal, der erkältet passen musste, verfolgte das Spiel diesmal via Livestream und konnte dadurch glänzend statistisch arbeiten. „Im ersten Saisonspiel gegen Northeim haben wir mehr als 40 Eigenfehler gemacht – und verloren. Diesmal hatten wir 10 Eigenfehler im gesamten Spiel“, sah er den Schlüssel zum Erfolg in der geringen Fehlerzahl im Spiel der Vikings.

Im Gegenzug zwangen die Hausherren die Gäste aus Lintorf gerade in der „Crunchtime“ zu Fehlern. Bestes Beispiel dafür war der zweite Satz, als die Vallstedter mit 22:24 in Rückstand lagen, jedoch kühlen Kopf bewahrten. Nach dem 23:24 trat Julian Mann an den Aufschlag, servierte geschickt. „Wir haben Lintorfs Annahme in den Phasen ins Straucheln gebracht“, freute sich Korporal. Seine Mannschaft glich nicht nur zum 24:24 aus, sondern nahm den Schwung mit – und sicherte sich mit den nächsten beiden Punkten hintereinander die 2:0-Satzführung.

Vikings entscheiden auch den dritten Satz gegen den VfL Lintorf für sich

Und auch der dritte Durchgang verlief letztlich ähnlich. Die Gastgeber hielten die Fehlerzahl weiter gering, schlugen zudem gut auf. „Man hat aber auch gesehen, dass Lintorf schon Volleyball spielen kann“, konstatierte Korporal. Doch wie schon der zweite Satz endete auch der dritte – und das war bezeichnend für das gesamte Match – mit einem Fehler der Gäste. Die Vikings jubelten über Sieg Nummer 3 in Serie, während Lintorf im Tabellenkeller stecken blieb.

Doch Vorsicht bleibt geboten. Denn die Vallstedter fanden sich selbst vor wenigen Wochen dort noch wieder. „Da sieht man, wie eng es in dieser Liga ist“, verdeutlichte Patrick Korporal.

Vikings: Ebeling, Lennart Mann, Julian Mann, Schultze, Kluge, Schulze, Regier, Herrmann, Brem.

