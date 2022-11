Luft wird für Arminia Vechelde immer dünner

Der Druck für die Arminia wächst allmählich an. In Braunschweig musste sich Vechelde 1:3 geschlagen geben.

Die Zeiten für die Bezirksliga-Fußballer des SV Arminia Vechelde werden nicht einfacher. Bei der Reserve der Freien Turner Braunschweig verloren sie mit 1:3 (0:1) und verharren somit weiterhin auf dem 16. Tabellenplatz.

Der Tag begann kurios: Für die Begegnung wurde vom Verband kein Schiedsrichter angesetzt – der von den Turnern organisierte Ersatzmann tat sein Bestes, was aber beim 0:1 nicht genügte. „Eine klare Abseitsposition, was man aber von der Mittellinie aus nicht erkennen kann. Ich finde es persönlich ein Unding vom Verband, auch wenn mir die Probleme auf der Schiedsrichterposition bekannt sind“, wütete SV-Trainer Sascha Wiegleb.

Wagner lässt Vechelde kurzzeitig hoffen

Die Vechelder spielten aber trotz der unglücklichen Umstände gut, ließen die Chancen allerdings liegen. Nach dem Wiederbeginn erhöhte stattdessen der Gastgeber. Eine schnelle und direkte Kombination vollendete die FT-Reserve zum 2:0. Die Arminen zeigten sich aber unbeeindruckt und trafen in Person von Roman Wagner zum 1:2-Anschluss – „Wir haben danach noch weitere Möglichkeiten, kriegen aber den Ball nicht in den Kasten. Es ist momentan unsere größte Schwachstelle, das erkennt man bei einem Blick auf die Tabelle sofort“, monierte Wiegleb, der aber auch registrieren musste, dass sein Team beim entscheidenden 1:3 auch defensiv Konzentrationsmängel offenbarte. „Wir müssen jetzt vor der Winterpause noch zwei Siege holen, ansonsten benötigen wir im neuen Jahr ein echtes Fußballwunder“, appellierte der Vechelder Coach an seine Mannschaft.

Tore: 1:0 Bauer (5.), 2:0 Ziegele (49.), 2:1 Wagner (76.), 3:1 Bauer (90.+4).

lks

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de