SG reicht den Sieg „auf dem Silbertablett“

Wietzendorf. Handball-Landesliga: Zweidorf/Bortfeld verliert trotz langer Führung in Wietzendorf

Leon Hasselbach (in Blau) musste nach 45 Minuten verletzt vom Feld.

„Der Frust nach dieser Niederlage sitzt tief“, haderte Sigurt Grobe. Der Leiter der SG Zweidorf/Bortfeld musste mit ansehen, wie die Handballer der Drachen beim Landesliga-Auswärtsspiel in Wietzendorf bis zur 50. Minute in Führung lagen und letztlich doch noch mit 24:28 (13:9) verloren. „Diesen Sieg haben wir dem Gegner auf dem Silbertablett gereicht.“

Dabei sah es in der ersten Hälfte gar nicht danach aus. Zwar erlaubte sich der Zweidorfer Angriff die eine oder andere Schwäche. „Das glich unsere Abwehr aber aus“, so Grobe. Nach der schnellen 4:0-Führung der Drachen verkürzten die Hausherren immer mal wieder (3:5, 7:8, 9:10), doch das schnelle Spiel der Wietzendorfer brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. Drei Tore in Serie sicherten der SG die 13:9-Führung zur Halbzeit.

Nach der Pause baut SG Zweidorf/Bortfeld Führung auf 5 Tore aus und verliert dennoch

Ähnlich ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Durch drei schlechte Offensivaktionen, baute die SG Zweidorf/Bortfeld den Gegner ein weiteres Mal auf. „Aber die Mannschaft zog sich aus diesem Loch wieder heraus“, freute sich Sigurt Grobe – sein Team führte anschließend mit 19:14 (41.).

Doch von da an ging es bergab für die Drachen. „Stück für Stück bauten wir Wietzendorf auf“, ärgerte sich Grobe, der vor allem das Rückzugsverhalten seines Teams bemängelte. Im gesamten Spiel habe die SG fünf Tore durch die schnelle Mitte kassiert, nachdem sie Sekunden vorher selber getroffen hatte. Mit dem Ausgleich des Gastgeber zum 21:21 kippte die Partie schließlich. „Es wird jetzt Abstiegskampf pur“, befürchtete Grobe.

Zweidorf/Bortfeld: George, Naujoks – Warnecke, Schulze, Roske 5, Brümmer 9, Waltermann 2, Hasselbach 1, Walter 2, Zakravsky, Reckewell 2, Schultz 3, Larsen, Lehne.

r.

