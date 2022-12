Erster Sieg für Jahns Oldies in der Regionalliga

Uetersen. Die Peiner legen den Grundstein bereits in den Einzeln und setzen sich beim TV Uetersen mit 4:2 durch. Am Samstag kommt der Tabellenführer.

Diese lange Reise hat sich gelohnt. Etwas mehr als zwei Stunden waren die Jahner Tennis-Herren 60 zu ih­rem Regionalliga-Auswärtsspiel gegen den TV Uetersen im Auto unterwegs und brachten aus dem 200 Kilometer entfernten Ort in Schleswig-Holstein einen 4:2-Erfolg – ihren ersten in der laufenden Saison – mit.

Und schon nach den Einzeln hatten die Peiner ein Remis sicher. Die Nummer 1 Roland Stabbauer hatte keine Probleme, sein Team in Führung zu bringen (6:2, 6:1). Deutlich mehr Mühe hatte Michael Collisi, der sich nach seinem knappen ersten Satz (7:5) ein 2:6 hinnehmen musste. Dafür übernahm er im Match-Tiebreak wieder die Kontrolle über das Spiel und setzte sich mit 10:6 durch. Auch Ferdinand Sokler sorgte an Position 4 für einen Punkt (6:1, 7:5), während sich Hans-Heinrich Brandes mit zweimal 3:6 geschlagen geben musste.

Im Doppel machten Roland Stabbauer und Michael Collisi den ersten Saisonsieg der Jahner dann mit einem 6:2, 6:2-Erfolg klar. Die Niederlage von Brandes/Sokler (2:6, 2:6) hatte keinen großen Einfluss auf den Ausgang der Partie, die noch nicht die letzte in diesem Jahr für die Peiner war. Am Samstag (15 Uhr) empfängt der MTV Vater Jahn den bisher in drei Spielen stets siegreichen Primus THC Neumünster an der Hollandsmühle.

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de