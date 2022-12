„Big Men“ sollen’s richten: Edemissen will Sieg zum Abschluss

Flamur Daqi, Trainer der Edemisser Basketballer, war nach dem vergangenen Wochenende verärgert: „So viel zum Thema: Richtig durchstarten.“ Weil es offenbar keine freien Schiedsrichter gab, fiel das Spiel seiner Landesliga-Mannschaft bei Eintracht Hildesheim aus. „Wir kommen einfach in keinen richtigen Spielfluss“, hadert Flamur Daqi, der nun wenigstens zum Jahresabschluss noch einen Erfolg feiern möchte. Am Samstag (18 Uhr) sind die Linden Dudes in der Sporthalle in Edemissen zu Gast.

Über die Stärke des Gegners kann der Trainer wenig sagen – dafür ist aus der sehr ausgeglichenen Tabelle zu wenig abzulesen. „Ich habe nur ein Foto von der Mannschaft gesehen. Keine Ahnung, ob das schon etwas älter ist, aber da war nur ein richtig großer Spieler zu sehen“, erklärt Flamur Daqi, der sein Team in dieser Hinsicht im Vorteil sieht. Seine drei „Big Men“ Pawel Mokrys, Kevin Stannek und Thomas Eckel sollen das Spiel an sich reißen und dem Gegner unter dem Korb Probleme bereiten.

Und sie müssen für den einen oder anderen Zähler sorgen, denn mit Janes Pape fehlt den Edemissern ihr bester Scorer: 106 Punkte erzielte der drittbeste Werfer der Liga in fünf Spielen – im Schnitt 21,2 pro Partie. „Aber Edemissen besteht aus viel mehr Spielern. Wenn uns 20 Punkte wegfallen, teilen wir die eben auf die anderen Leute auf“, erklärt Flamur Daqi.

Für das letzte Spiel des Jahres setzt der Coach auf die Heimstärke. Die Gäste aus dem Hannoveraner Stadtteil Linden haben zumindest den Vorteil, durch zwei Spiele am Stück eher im Rhythmus zu sein. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen“, sagt Daqi, der mit einem guten Ergebnis in die anschließende Weihnachtsfeier starten will.

