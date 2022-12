MTV Groß Lafferde: Das letzte Spiel des Jahres ist das einfachste

Es ist eine mehr als nur schwierige Aufgabe, die Handball-Verbandsligist MTV Groß Lafferde vor sich hat. Am Samstag (19.30 Uhr) sind die Lafferder zum Jahresabschluss bei der HSG Heidmark zu Gast, die bisher die wenigsten Minuspunkte der gesamten Liga auf dem Konto hat. Da die Gäste als klarer Außenseiter in die Partie gehen, sagt MTV-Abteilungsleiter Steffen Slabon: „Das letzte Spiel des Jahres ist für uns so etwas wie das einfachste.“

Die HSG, die ihre Heimspiele in Dorfmark absolviert, hat im bisherigen Saisonverlauf alle vier Partien in der eigenen Halle für sich entschieden. „Die HSG profitiert von einer extrem eingespielten Truppe und mannschaftlicher Geschlossenheit. Der Großteil der Mannschaft spielt schon sehr lange zusammen“, hebt Slabon hervor. Mit Jonas Brandenburg haben die Gastgeber zudem einen Spieler in ihren Reihen, der nach neun Spielen bereits 72 Tore erzielt und damit einen Schnitt von acht Treffern vorzuweisen hat – nur ganz wenige Spieler der Liga warten mit besseren Statistiken auf.

„Außerdem hat der Gegner mit Sebastian und Florian Pröhl zwei routinierte Spieler, die selbst Torgefahr ausstrahlen und ihre Mitspieler immer wieder gut in Szene setzen“, merkt der Lafferder Abteilungsleiter an. Doch auch die Defensive der Hausherren gehört zu ihren Stärken. „Uns erwartet eine robuste und flexible Abwehr mit einem guten Torhüter dahinter“, unterstreicht Slabon und gibt vor: „Wir müssen daher mehr Bewegung in unser Angriffsspiel bekommen und dürfen nicht wieder aus allen Lagen unvorbereitete Würfe nehmen. Solche Fehler werden in der Verbandsliga von jeder Mannschaft mit schnellen Gegentoren bestraft.“

Es gehe darum, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und mit einem „vernünftigen Auftritt“ aus dem Handballjahr 2022 zu verabschieden. „Die Winterpause werden wir dann nutzen, um zu regenerieren und uns zu sammeln, damit wir im Jahr 2023 mit frischen Kräften mehr Konstanz in unser Spiel bringen und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einfahren.“

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de