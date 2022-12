23:35 – MTV Groß Lafferde bei Heidmark chancenlos

Die Vorzeichen waren alles andere als optimal für den Handball-Verbandsligisten MTV Groß Lafferde. Ersatzgeschwächt musste das Team von Trainer Dennis Bühn beim Spitzenteam HSG Heidmark antreten. Dabei blieb es über weite Strecken chancenlos, am Ende musste sich der MTV mit 23:35 (8:15) geschlagen geben.

Zahlreiche Ausfälle beimm MTV Groß Lafferde

Aufgrund von einer Grippewelle musste Groß Lafferde beim Auswärtsspiel auf einige wichtige Spieler verzichten. So standen Jugendtorwart Bennet Stanitzek und der reaktivierte Finn Härtel zwischen den Pfosten. Zudem konnte Coach Bühn auch nicht auf Abwehrchef Christian Preen und Kreisläufer Justin Mohrig setzen. Die zur Verfügungen stehenden Spieler machten ihre Sache ordentlich, ließen jedoch zu viele Möglichkeiten aus. „Allein über die Außen haben wir in der ersten Hälfte sieben klare Chancen liegen gelassen“, ärgerte sich Bühn. „In der zweiten Hälfte hat sich das dann fortgesetzt.“

Das Spiel ohne Harz stellt die Lafferder vor Probleme

In der Anfangsphase hielt Groß Lafferde noch gut mit, die HSG Heidmark ging erst nach mehr als acht gespielten Minuten erstmals in Führung – diese gab sie bis zum Spielende allerdings auch nicht mehr her. „Heidmark genießt einen wirklich großen Heimvorteil. Hier wird ohne Handballwachs gespielt. Wenn man daran nicht gewöhnt ist, hat man oft Probleme, den Ball zu kontrollieren“, erläutert Dennis Bühn.

Nun geht es für die Groß Lafferder erst einmal in die Weihnachtspause. „Wir haben viele Kranke und Verletzte, die Pause kommt uns recht. Jetzt heißt es Kräfte tanken und unsere Konzentration dann auf die Rückrunde legen.“ Der MTV steigt am 8. Januar wieder ins Training ein, zwei Wochen später startet er mit einem Heimspiel gegen den TSV Anderten II in die Rückrunde. „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Wir haben eine Menge Heimspiele, ich hoffe, dass das ein Vorteil für uns sein wird“, so Bühn.

MTV: Stanitzek, Härtel – Büüs 2, Strub 2, Paff, Winkler 1, Krusch 1, Hansen 3, Kamradt 3, Brunke 3, Waschke 3, Gerstung, Reuter 5.

