Vechelde verliert Derby gegen Vöhrum deutlich

Deutlicher Derbysieg für den TSV Arminia Vöhrum! Im Nachbarschaftsduell der Basketball-Regionsklasse setzte sich der TSV zu Hause gegen den MTV Vechelde mit 59:39 durch. Nichts zu holen gab es indes für Ilsede bei der Niederlage gegen den Tabellenführer MTV Seesen.

TSV Arminia Vöhrum – MTV Vechelde 59:39 (10:12, 19:13, 16:10, 14:4).

Ganz wichtiger Erfolg für die Basketballer des TSV Arminia. Im Kreisduell gegen Vechelde feierte Vöhrum einen klaren 59:39-Sieg und bleibt somit am Spitzenreiter MTV Seesen dran. Dass am Ende ein so deutlicher Erfolg für die Hausherren zu Buche stehen würde, war zu Beginn der Partie noch nicht abzusehen, aber der Reihe nach...

Vöhrum hatte Startschwierigkeiten, lag nach dem ersten Viertel mit 10:12 hinten. Doch danach konnte sich der Tabellenzweite steigern. Nach einem guten Lauf im zweiten Durchgang übernahmen die Hausherren die Führung und hielten diese auch bis zur Halbzeit (29:25). Nach dem Seitenwechsel ließen die Arminen nicht mehr viel anbrennen. Im dritten Durchgang bauten sie ihre Führung aus, von Vechelder Seite blieb die Gegenwehr mehr und mehr aus, im letzten Viertel gelangen den Gästen nur vier Zähler.

Eine Woche nach der 40:75-Niederlage im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer MTV Seesen zeigte sich Vöhrum wieder stark verbessert, das Titelrennen bleibt somit weiter spannend. Vechelde hingegen findet sich nach der vierten Saisonniederlage auf dem fünften Platz wieder.

VT Union Groß Ilsede – MTV Seesen 69:84 (15:24, 25:19, 12:20, 17:21).

Die Rollenverteilung war vor dem Spiel klar, Kellerkind Groß Ilsede ging gegen Spitzenreiter Seesen als klarer Außenseiter ins Spiel. Einfach machte es das Union-Team den Gästen jedoch nicht. Zur Halbzeit lagen die Hausherren nur mit drei Punkten hinten. Doch der MTV, angeführt von den Topscorern Luis Alberti (35 Punkte) und Sadruck Gomez Stevens (30), drehte in der zweiten Spielhälfte noch einmal richtig auf und zog mit der Zeit immer weiter davon. Nach der sechsten Saisonniederlage belegt Groß Ilsede weiter den vorletzten Tabellenplatz.

