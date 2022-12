Fußball-Kreisliga Mehmet Yasti tritt beim VfB Peine Tosuns Erbe an

Das ging schnell! Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Bünyamin Tosun im Sommer als Trainer des Fußball-Kreisligisten VfB Peine aufhören wird – nun ist seine Nachfolge bereits geklärt. Und die Lösung lag so nahe, im eigenen Stall sozusagen.

Wie der VfB Peine in den sozialen Netzwerken bekanntgab, übernimmt mit Mehmet Yasti der aktuelle U17-Coach des Vereins zur neuen Saison die ersten Herren des VfB. Und der 34-Jährige, der mit seinem Team Tabellenführer in der Landesliga ist, tritt den Gang nach oben nicht alleine an: Sein Betreuer Güney Yilmaz begleitet ihn auch künftig bei seiner Trainerarbeit.

