Bortfeld scheitert! Bültener SC und Takva Peine sind dabei

Maximilian Hantel (in Rot) und die TB Bortfeld erlaubten sich in der Wild-Card-Gruppe zu viele Ausrutscher und verpassten damit den Sprung in das Hauptfeld.

Der Bültener SC und Takva Peine haben ihre Chance genutzt! Durch ihre guten Leistungen in der Wild-Card-Gruppe haben die beiden Mannschaften den Sprung in das Hauptfeld der Peiner Hallenfußball-Kreismeisterschaft geschafft und sind dort im Laufe der Woche erneut gefordert.

Das erste Turnierspiel war gerade 37 Sekunden alt. Bortfelds Marius Wolff bekam den Ball eingerollt, zog nach innen und schloss stramm in den Winkel ab – das erste Tor bei einer Peiner Hallenfußball-Kreismeisterschaft seit fast drei Jahren. Doch fortan entwickelte sich das Spiel zunächst nicht für den einzigen Kreisligisten in dieser Wild-Card-Gruppe, denn die SG Rosenthal/Schwicheldt drehte die Partie. Weil die TB Bortfeld aber die Schlussphase zu nutzen wusste, wendete sie einen Dämpfer zum Start noch ab (4:2).

Jonas Plate überzeugte mit der SG Klein/Groß Ilsede. Foto: Lukas Everling / regios24

Jonas Plate drückt den Ilseder Spielen seinen Stempel auf

Das für dieses Turnier typische Brodeln hielt dann spätestens im zweiten Spiel des Tages Einzug in die Silberkamp-Halle, als Jonas Plate für die SG Klein/Groß Ilsede (3. Kreisklasse) den späten Ausgleich gegen Takva Peine (2. Kreisklasse) erzielte und er jubelnd in die eigene Fankurve abdrehte. Die beiden unterklassigen Teams zeigten attraktiven Hallenfußball, den ihr Anhang lautstark bejubelte – Takva schaffte es letztlich unter die ersten beiden Plätze und auch Ilsede spielte bis zum Ende des Abends um das Weiterkommen mit.

Noch größer war der Ilseder Jubel, als das Team im zweiten Spiel den Favoriten aus Bortfeld nach 0:2-Rückstand noch bezwang. Die prägende Figur war erneut Jonas Plate, der mit seinem Dreierpack das Spiel quasi im Alleingang drehte. Bereits seit der Anfangsphase dieser Partie musste die TB auf ihren Topstürmer Marius Wolff verzichten, der sich offensichtlich verletzt hatte und im weiteren Verlauf des Abends nicht mehr auf dem Feld stand.

Bültener SC ist von Beginn an auf Kurs

Der Bültener SC hingegen ließ gegen die Ilseder nichts anbrennen.

Der Bültener SC (schwarzes Trikot) wusste zu überzeugen und setzte sich in der Wild-Card-Gruppe durch. Foto: Lukas Everling / regios24

Das Team aus der 1. Kreisklasse setzte sich nach dem 11:0-Auftakterfolg gegen die stets überforderten Gadenstedter und dem 4:2-Sieg gegen Rosenthal/Schwicheldt auch gegen die Ilseder souverän durch (4:1) und war damit klar auf Kurs. Letztlich lösten die Bültener mit den beiden Remis gegen Takva Peine (2:2) und gegen die TB Bortfeld (3:3) das Ticket für die Gruppenphase des Turniers.

Ebenfalls mit dabei sein wird Takva Peine, das in seinem dritten Spiel mit dem deutlichen 5:1-Erfolg über den Favoriten aus Bortfeld die Tür bereits ganz weit aufgeschlagen hatte. Durch das 2:2-Remis gegen Mitqualifikant Bülten und den abschließenden 5:3-Erfolg über Rosenthal/Schwicheldt hielten die Peiner die SG Klein/Groß Ilsede knapp auf Distanz.

Der Bültener SC ist wieder am Freitag, 30. Dezember, in der Gruppe C gegen Lengede, Equord, Ölsburg, Marathon Peine und Woltorf gefordert. Takva Peine muss bereits wieder am Donnerstag, 29. Dezember, ran und spielt in der Gruppe B gegen Vöhrum, Lafferde, Dungelbeck, Essinghausen und Vallstedt.

