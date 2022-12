Die Wendezeller Achterbahnfahrt der Gefühle

Peine. Der Bezirksligist verlor zum Auftakt, ein Spieler verletzte sich womöglich schwer und trotzdem zog das Team am Ende knapp in die Endrunde ein.

Felix Schulz (in Schwarz) und der TSV Wendezelle machten am Silberkamp einen aufregenden Tag durch, der mit der Niederlage gegen Bosporus Peine (in Blau) begann. Letztlich schaffte der Bezirksligist aber den Einzug in die Endrunde.

In dieser Gruppe war es spannend bis zum Schluss. Noch in den letzten Partien der Gruppe A bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft ging es darum, wer sich hinter dem souveränen Kreisligisten VfB Peine, der erst sein letztes Spiel des Tages verlor, das zweite Ticket für die Endrunde sichert. Letztlich gelang dies dem TSV Wendezelle, der am Turniertag eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte.

Ernüchternd begann der Tag für den Bezirksligisten mit einer Niederlage – nach 0:2-Rückstand gegen den SV Bosporus gelang zwar Benjamin Ohmes der Anschlusstreffer, letztlich unterlagen die Wendezeller aber mit 1:2. Felix Schulz hätte den Dämpfer zum Auftakt in letzter Sekunde verhindern können, verfehlte in aussichtsreicher Position aber den Ball – ein Raunen ging durch die Halle. Und der Abend wurde für den Bezirksligisten zunächst trotz folgendem 3:0-Erfolg über Wipshausen nur bedingt besser. Ohne gegnerische Einwirkung ging Erik Plote zu Boden, schrie auf und hielt sich das rechte Knie. Nach minutenlanger Behandlung ging es für den Wendezeller Offensivmann mit der Trage aus der Halle.

Wendezelle setzte sich später ge­gen Handorf durch (2:0), unterlag dem VfB Peine (1:3) und hatte nicht die beste Ausgangslage – plötzlich durfte das Team aber wieder hoffen. Durch Bosporus’ 1:5-Patzer gegen Handorf in der vorletzten Partie hatte Wendezelle im abschließenden Spiel der Gruppe gegen den bereits als Schlusslicht feststehenden TSV Denstorf plötzlich wieder alles selber in der Hand. Den benötigten Sieg mit drei Toren Vorsprung lieferte der Bezirksligist ohne Probleme – 6:0 lautete das Ergebnis gegen den TSV Denstorf.

Tom Oelke (in Blau) gelang das wohl schönste Tor des Tages. Gebracht hat es seinem TSV Denstorf bei der knappen 1:2-Niederlage gegen Bosporus aber nichts. Der VfB Peine (in Grün) gewann die Gruppe. Foto: Henrik Bode / regios24

Der hatte in dieser hochkarätigen Gruppe so seine Schwierigkeiten. Zwar forderte das Team aus der 1. Kreisklasse den SV Bosporus in seiner zweiten Partie gehörig, doch selbst das schönste Tor des Abends reichte den Denstorfern nicht. Eine halbhohe Hereingabe aus dem Halbfeld leitete ein Spieler per Hacke weiter auf Tom Oelke, der den Ball volley ins lange Eck hämmerte. Bei der deutlichen 1:6-Niederlage gegen Staffelgegner Wipshausen gelang den Denstorfern gar ein Kopfballtor, das Ausscheiden war da aber quasi schon besiegelt.

In die andere Richtung ging es für den VfB Peine, der bereits nach vier Spielen als Teilnehmer an der Endrunde am Samstag, 7. Januar 2023, feststand. Knackpunkt war auch das Stadtderby gegen den SV Bosporus, das stattfand, nachdem beide Teams jeweils ihre ersten beiden Spiele gewonnen hatten. Vier Minuten lang dominierte der VfB das Geschehen, das Tor erzielte aber Bosporus. Der VfB blieb geduldig, spielte den Ausgleich durch Tanis Driesen überlegt heraus und ging durch eine feine Einzelaktion von Yasin Chehab in Führung. Auch die zweiminütige Unterzahl zum Ende der Spielzeit brachte das Team von Coach Bünyamin Tosun nicht mehr ins Wanken. Der VfB Peine gewann danach gegen Wendezelle (3:1) und fuhr trotz der abschließenden Niederlage gegen Wipshausen (2:3) den Gruppensieg ein. Bosporus hingegen verspielte seine Chance durch die deutliche 1:5-Klatsche zum Abschluss gegen Handorf.

Die Adler Handorf (in Grün) machten mit ordentlichem Fußball und lauten Fans auf sich aufmerksam und verpassten die Endrunde nur knapp. Der TSV Wipshausen (in Weiß) ärgerte die beiden Peiner Stadtteams VfB (3:2) und Bosporus (3:3). Foto: Henrik Bode / regios24

Die Adler waren an diesem Spieltag wie schon vor drei Jahren positiv aufgefallen. Der grüne Fanblock besang viele Phasen der Spiele und auf dem Feld sorgte das Team um den jungen Zauberfuß Emanuel Letizia und den erfahrenen Nils Querfurth für gelungene Aktionen. Und der junge Keeper Tim Rothes vertrat den verhinderten René Hauer mit vielen glänzenden Paraden. Letztlich mussten die Handorfer im letzten Spiel auf Denstorf hoffen, um zum zweiten Mal in Serie zur Endrunde zu fahren – vergeblich.

Die Ergebnisse

Bosporus Peine – TSV Wendezelle 2:1, TSV Wipshausen – Adler Handorf 1:3, VfB Peine – TSV Denstorf 3:0, TSV Wendezelle – TSV Wipshausen 3:0, Bosporus Peine – TSV Denstorf 2:1, Adler Handorf – VfB Peine 2:4, TSV Denstorf – TSV Wipshausen 1:6, VfB Peine – Bosporus Peine 2:1, Adler Handorf – TSV Wendezelle 0:2, Bosporus Peine – TSV Wipshausen 3:3, TSV Wendezelle – VfB Peine 1:3, TSV Denstorf – Adler Handorf 2:4, TSV Wipshausen – VfB Peine 3:2, Adler Handorf – Bosporus Peine 5:1, TSV Wendezelle – TSV Denstorf 6:0.

