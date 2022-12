Bezirksligisten Vöhrum und Groß Lafferde machen das Rennen

Zwei Bezirksligisten haben den Sprung in die Endrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft geschafft: Arminia Vöhrum und der SV Teutonia Groß Lafferde setzten sich in der Gruppe B ohne Niederlage durch. Mehr drin gewesen wäre an diesem Donnerstagabend in der Silberkamp-Halle für den TSV Essinghausen – die erstmalige Endrundenteilnahme des Vereins war in greifbarer Nähe.

Im letzten Spiel dieses Tages zwischen den beiden Bezirksligisten musste Essinghausen hoffen: auf ei­ne unrealistisch hohe Niederlage der Groß Lafferder mit acht Toren Unterschied, die letztlich auch ausblieb. Mit 1:1 trennten sich die Teutonia und der TSV Arminia Vöhrum, wodurch beide die Qualifikation für die Endrunde am 7. Januar 2023 schafften.

Essinghausener kitzeln die beiden Bezirksligisten

Dennoch hatten die Essinghausener einen starken Turniertag abgeliefert. Denn auch gegen die beiden Großen der Gruppe spielte das Team aus der 1. Kreisklasse eine gute Rolle. Der TSV Essinghausen forderte Arminia Vöhrum in der ersten Partie des Tages einiges ab, verlor nur äußerst knapp mit 2:3. Zweimal trafen die Blau-Gelben die Latte, zudem vertändelten sie eine hundertprozentige Eins-gegen-Eins-Situation leichtfertig. Gegen den zweiten Bezirksligisten, den SV Teutonia Groß Lafferde, holten die Essinghausener beim 2:2-Remis gar einen Punkt, wodurch sie diesen Abend spannend gestalteten. Doch zu souverän agierten die beiden Bezirksteams in ihren weiteren Spielen.

Bereits in ihrer zweiten Partie kamen die Vöhrumer spielerisch deutlich besser in Tritt, kombinierten sich gegen Vallstedt zu einem 4:1-Erfolg. Gegen couragiert auftretende Dungelbecker musste sich die Arminia wiederum etwas strecken, verließ das Feld letztlich aber verdient als Sieger (3:2). Beim 2:0-Erfolg über Takva Peine mussten die Vöhrumer Fans mit ihren bekannten „Hip Hip Arminia“-Torgesängen zwar sieben Minuten warten, letztlich brachte ihr Team aber auch diese drei Punkte ohne große Probleme in trockene Tücher und stand nach vier Spielen ohne Punktverlust da.

Kevin Harms (in Blau) entkommt der Grätsche eines Takva-Spielers. Mit Teutonia Groß Lafferde schaffte es der Kapitän in die Endrunde. Foto: Henrik Bode / regios24

Die Groß Lafferder schossen derweil ge­gen Takva Peine (3:0), Vallstedt (5:2) und Dungelbeck (4:1) deutliche Ergebnisse heraus. Und auch gegen die Essinghausener waren die Teutonen die bessere Mannschaft. Nach dem Ausgleich vier Minuten vor Schluss war der SVT deutlich am Drücker – nur der Siegtreffer blieb aus. Demnach war der Endrunden-Einzug der Mannschaft auch völlig verdient.

Vallstedt schießt elf Tore, holt aber keinen Punkt

Für die Grün-Weißen aus Vallstedt lief der ganze Abend gar nicht wie gewünscht: Nach den ersten drei Niederlagen war das Ausscheiden quasi schon besiegelt. In der ersten Partie gegen Dungelbeck gelang dem Team aus der 2. Kreisklasse Süd durch Steven Felkl die frühe Führung – gebracht hat es aber nichts. Offensiv zeigte der vierfache Hallen-Kreismeister (2000, 2002, 2005, 2010) gute Ansätze, erzielte insgesamt elf Treffer. Doch durch die 20 Gegentore sprang für die Grün-Weißen bei der Rückkehr in die Silberkamp-Halle kein einziger Punkt für die Tabelle heraus.

Die Dungelbecker (in Rot) und die Vallstedter (in Grün) blieben hinter ihren Erwartungen zurück. Grün-Weiß gelangen zwar elf Tore, für einen Punktgewinn reichte das aber nicht. Foto: Henrik Bode / regios24

Auch die Dungelbecker – bei den letzten Ausgaben des Turniers stets für eine Überraschung gut – blieben hinter ihren Erwartungen zurück. Besonders enttäuscht verließen die TSV-Spieler das Feld nach der 1:2-Niederlage gegen den krassen Außenseiter Takva Peine, der sich wie schon in der Wild-Card-Gruppe am Dienstag ordentlich verkaufte. Letztlich gewann Dungelbeck nur gegen Vallstedt und schaffte es nach den Erfolgen 2017 und 2019 nicht erneut in die Endrunde.

Die Ergebnisse

TSV Essinghausen – Arminia Vöhrum 2:3, GW Vallstedt – TSV Dungelbeck 2:3, Takva Peine – Teutonia Groß Lafferde 0:3, Arminia Vöhrum – GW Vallstedt 4:1, TSV Essinghausen – Teutonia Groß Lafferde 2:2, TSV Dungelbeck – Takva Peine 1:2, Teutonia Groß Lafferde – GW Vallstedt 5:2, Takva Peine – TSV Essinghausen 1:2, TSV Dungelbeck – Arminia Vöhrum 2:3, TSV Essinghausen – GW Vallstedt 3:2, Arminia Vöhrum – Takva Peine 2:0, Teutonia Groß Lafferde – TSV Dungelbeck 4:1, GW Vallstedt, Takva Peine 4:5, TSV Dungelbeck – TSV Essinghausen 1:2, Arminia Vöhrum – Teutonia Groß Lafferde 1:1.

