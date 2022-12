2000 Peiner Kinder sammeln Stempel

Peine. 19 Einrichtungen aus dem Landkreis nehmen am Bewegungspass teil. Die Aktion war ein voller Erfolg.

Ralf Klemm (links) und Petra Ernst (Bildmitte) vom Kreissportbund Peine übergaben dem Kindergarten Arche Noah in Vechelde eine Spieltonne voller Bewegung.

Der Bewegungspass in Niedersachsen ist ein landesweites Projekt zur Bewegungsförderung von Kindern im Kita- und Grundschulalter. Und die Teilnahme des Kreissportbundes Peine (KSB) war in diesem Jahr ein Erfolg auf ganzer Linie. Etwa 2000 Kinder aus 12 Kindertagesstätten und 7 Grundschulen im Landkreis Peine wurden somit zu mehr Bewegung im Alltag animiert. Die Kinder sammelten Stempel und Unterschriften – und für zwei Einrichtungen in Vechelde und Peine hat sich das gehörig gelohnt.

Für jeden Tag, den die teilnehmenden Jungen und Mädchen aus dem Landkreis zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad zur Schule gekommen sind, gab es eine Unterschrift. Stempel haben die Kinder auch durch die Sportvereine erhalten – zum Beispiel bei Vereinsaktionen, einer Mitgliedschaft oder der Teilnahme am Sportabzeichen.

Zwei Peiner Einrichtungenerhalten eine Spieltonne

Zur erfolgreichen Durchführung trugen unter anderem der Kindergarten Arche Noah in Vechelde und die VGS Wallschule Sally Perel aus der Kernstadt Peine bei. Bei einer Sonderverlosung haben die beiden Einrichtungen eine Spieltonne voller Bewegung erhalten, die die beiden KSB-Mitarbeiter Ralf Klemm und Petra Ernst übergaben.

Seit 2021 wird der Bewegungspass auch vom Landessportbund Niedersachsen dem niedersächsischem Kultusministerium und der landesweiten Förderung der Handelskrankenkasse unterstützt und soll in den beiden kommenden Jahren erneut angeboten werden.

Viele Schulen und Kindertagesstätten aus dem Landkreis Peine haben bereits ihre erneute Teilnahme zugesichert. „Auch die Sportvereine aus dem Kreis haben einen großen Beitrag geleistet und viele tolle Bewegungsangebote im Aktionszeitraum zum Ausprobieren und Mitmachen organisiert“, erklärt mit Petra Ernst die Ansprechpartnerin für das Projekt.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de