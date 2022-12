Peine. Nach ihrem Ausrutscher dominieren die Lengeder die Konkurrenz. Ölsburg wird überraschend Dritter in der Gruppe C.

Das direkte Duell zum Auftakt des Abends endete mit einem Unentschieden, letztlich kamen beide Mannschaften in die Endrunde: der SV Lengede (in Rot: Marcel Burkutean) und der TSV Marathon Peine (in Schwarz).

Hallenfußball-Kreismeisterschaft Marathon ärgert Lengede – und beide kommen in die Endrunde

Ein kleiner Ausrutscher zum Start und am Ende doch souverän: Der SV Lengede hat sich am Freitagabend zum 21. Mal in seiner Vereinsgeschichte für die Endrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft qualifiziert. Nur ge­gen den TSV Marathon Peine, der als Gruppenzweiter ebenfalls das Ticket für den 7. Januar 2023 löste, ließ der Landesligist trotz Führung zwei Punkte liegen. Überraschend Dritter wurde der Außenseiter Viktoria Ölsburg, der zwei Siege einfuhr.

Der Tag begann mit einer kuriosen ersten Runde – alle drei Spiele endeten mit einem 2:2-Unentschieden. Selbst Rekordsieger SV Lengede kam nicht über dieses Ergebnis hinaus. Dabei fühlte sich der Landesligist gegen den TSV Marathon Peine lange in Sicherheit. Durch Tore von Justin Folchmann und Marcel Burkutean führte das Team von Trainer Dennis Kleinschmidt mit 2:0, ehe die Peiner zeigten, warum viele Beobachter den Kreisligisten in dieser Gruppe hoch im Kurs sahen. Mert Kavi verkürzte nach einer Ecke und fortan hatte Marathon eine deutlich bessere Ordnung im Spiel als noch in den zehn Minuten zuvor.

Torwart Laurenz Gürtler rettet Lengede in der Schlussminute das Remis

Wenig später kombinierten sich die Peiner sehenswert mit drei direkten Pässen durch die Lengeder Reihen hindurch nach vorne und glichen zwei Minuten vor dem Ende aus. Favorit SVL hatte gar noch Glück, als Keeper Laurenz Gürtler einen Marathon-Schuss aus freier, aussichtsreicher Position glänzend mit dem Fuß abwehrte. Der Landesligist schien dadurch angefixt und schickte im Nachgang den VfL Woltorf mit 5:0 vom Feld. Marathon Peine hielt beinahe Schritt, gewann durch eine gut ausgenutzte Zeitstrafe mit 4:0 gegen Herta Equord.

Danach konnten die Peiner diesen Torwettbewerb aber nicht mehr mitgehen, sie mussten gegen Bülten sogar ein bisschen zittern. Marathon drehte erst einen 0:1-Rückstand deutlich in eine 4:1-Führung um, ehe der Vorsprung zusammenschmolz – auch wegen einer Zeitstrafe. Letztlich retteten die Peiner den 4:3-Erfolg aber ins Ziel und blieben ungeschlagen. Die Lengeder setzten sich derweil deutlich mit 5:1 gegen Ölsburg durch.

Tim Conrad (in Blau) und der SV Herta Equord spielten gegen Bülten (in Schwarz) Remis und gewannen gegen Woltorf. Foto: Henrik Bode / regios24

Marathon Peine verliert letztes Spiel gegen Ölsburg

Nach dem 4:0-Sieg des TSV Marathon über den VfL Woltorf sahen die Lengeder den Kontrahenten bereits wieder im Rückspiegel, hielten ihn aber mit dem gleichen Ergebnis gegen den Bültener SC auf Distanz. Den möglichen Sprung auf Platz 1 vermiesten sich die Peiner schließlich aber durch ihre erste Niederlage gegen Ölsburg (1:2) selber. Rekordsieger Lengede erfüllte derweil noch seine abschließende Pflichtaufgabe gegen Herta Equord, wenn auch etwas holprig, mit 4:2.

Robin Smolka (in Rot) und der VfL Woltorf blieben nach dem Auftaktremis gegen Ölsburg (in Blau) hinter den Erwartungen zurück. Der Kreisligist gewann kein einziges Spiel. Foto: Henrik Bode / regios24

Eine wirkliche dritte Kraft etablierte sich in dieser Gruppe nicht hinter dem Spitzenduo. Die Mannschaften klauten sich munter gegenseitig die Punkte, wodurch kein Team über sieben Zähler hinaus kam. Hinter den Erwartungen zurück blieb der VfL Woltorf, aktuell Dritter der Kreisliga, der ohne einen einzigen Sieg die Heimreise antreten musste. Dabei hatte das Team in seinem abschließenden Spiel gegen den Bültener SC 30 Sekunden vor dem Ende die große Chance auf den 2:1-Siegtreffer – so verblieben die Woltorfer auf dem letzten Tabellenplatz. Der Außenseiter aus Ölsburg (2. Kreisklasse) machte es besser und fuhr zwei Siege ein: Gegen Herta Equord (6:1) und den Gruppenzweiten Marathon Peine (2:1), als dieser bereits für die Endrunde qualifiziert war.

Die Ergebnisse

Marathon Peine – SV Lengede 2:2, VfL Woltorf – Viktoria Ölsburg 2:2, Bültener SC – Herta Equord 2:2, SV Lengede – VfL Woltorf 5:0, Marathon Peine – Herta Equord 4:0, Viktoria Ölsburg – Bültener SC 2:4, Herta Equord – VfL Woltorf 2:1, Bültener SC – Marathon Peine 3:4, Viktoria Ölsburg – SV Lengede 1:5, Marathon Peine – VfL Woltorf 4:0, SV Lengede – Bültener SC 4:0, Herta Equord – Viktoria Ölsburg 1:6, VfL Woltorf – Bültener SC 1:1, Viktoria Ölsburg – Marathon Peine 2:1, SV Lengede – Herta Equord 4:2.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de