Pfeile haben erneut Aufstieg im Visier

Die Jugendfußballer im Kreis Peine befinden sich derzeit in der Winterpause. Erst am 5. März startet der Nachwuchs wieder durch – in teils veränderten Staffeln.

A-Junioren

Die Kreisliga der höchsten Altersklasse ist in den vergangenen Jahren ziemlich zusammengeschrumpft. Nur sechs Mannschaften nehmen noch teil und absolvieren in 2023 die Rückspiele, um den Kreismeister und den Aufsteiger in den Bezirk zu ermitteln. Die besten Karten hat der TSV Edemissen, der souverän an der Spitze steht. Auch im Pokal sind die Nordkreisler noch vertreten und treffen am 25. April im Halbfinale auf die JSG Bülten. Außerdem empfängt die JSG Wendezelle die JSG Clauen.

B-Junioren

Die vier besten Mannschaften beider Herbststaffeln spielen ab März um den Aufstieg in den Bezirk. Gute Karten dürften hier die Pfeile aus Broistedt haben, die in der Staffel A sechsmal gewannen und nur einmal remis spielten – ebenso wie die JSG Plockhorst. In der Parallelstaffel B blieb die JSG Bülten gänzlich ohne Punktverlust. Im Kreispokal sind noch Bülten, Meerdorf, Vechelde II und Broistedt vertreten.

C-Junioren

Hier spielen ebenfalls die vier besten Mannschaften beider 11er/9er-Staffeln den Kreismeister und Aufsteiger aus. Den bisher besten Eindruck machte Absteiger SV Lengede, der alle sechs Spiele gewann und die Rückkehr in den Bezirk anstreben dürfte. In der Parallelstaffel blieben Edemissen und Essinghausen ohne Niederlage. In der 7er-Staffel finden ab dem 14. April die Rückspiele statt. Im Kreispokal sind die JSG Oberg/Münstedt, der SV Lengede, der TSV Essinghausen und Marathon Peine vertreten.

D-Junioren

Die Top 3 aus den Staffeln 1 und 2 sowie der Meister der Staffel 3 ermitteln in 2023 den Kreismeister. Eine überzeugende Leistung boten bisher der SV Lengede (St. 1) mit sieben Siegen und 34:10 Toren sowie die JSG Wendezelle (St. 2) mit sieben Siegen und 51:4 Toren, wodurch die Mannschaften als Favoriten gelten dürften.

E-Junioren

Die Staffeln werden für die Frühjahrsserie neu eingeteilt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de