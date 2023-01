Hannover. Team aus Vallstedt und Vechelde feiert bei der GfL den achten Sieg in Serie und freut sich nun auf das Derby in Salzgitter.

Volleyball-Regionalliga 3:1 in Hannover! Vikings sind bereit für das Derby

Die Vallstedt Vechelde Vikings haben sich vor dem Spitzenspiel in einer Woche in Position gebracht! Mit 3:1 (26:24, 25:16, 23:25, 25:18) hat der Volleyball-Regionalligist zum Start in das neue Jahr gegen die GfL Hannover gewonnen und bleibt damit dem Lokalrivalen Salzgitter auf den Fersen.

Erster Satz wird nach hoher Führung noch einmal spannend

Nur knapp setzten sich die Wikinger im ersten Satz durch (26:24). Dabei hatte das Team losgelegt wie die Feuerwehr und führte zwischenzeitlich mit 17:11. Doch ein Aufschläger des Gegners machte den Vorsprung schnell zunichte. „Zweimal hat er uns in der Annahme doof erwischt, zweimal haben wir im Angriff die falsche Entscheidung getroffen – schon waren wir nur noch zwei Punkte vorne“, berichtete Vikings-Angreifer Patrick Korporal. Und es kam noch schlimmer: Beim 23:24 hatten die Wikinger einen Satzball gegen sich. Mit Tobias Herrmann setzten sie ihrem Gegner nun einen ganz neuen Aufschläger vor die Nase. „Das war die Idee von unserem Coach, um frischen Wind reinzubringen“, erklärte Korporal. Und es klappte: Die Vikings setzen sich mit 26:24 durch.

Und das Momentum hielt an. Mit 25:16 erhöhten die Gäste in der Landeshauptstadt auf 2:0. „Wir haben die Aufschläge gut platziert und waren im Block sowie in der Feldabwehr stark“, freute sich Patrick Korporal. Und diesmal gab sein Team die Führung nicht aus der Hand.

Im dritten Satz kommt die GfL Hannover durch Aufschläge zum Erfolg

Doch danach wurde es brenzlig. „Beim 0:2 hat eine Mannschaft gar nichts mehr zu verlieren und kann die Taktik komplett ändern“, erläuterte Korporal, der im dritten Durchgang das ständige Ziel der GfL-Aufschläge wurde. „Taktisch sind wir damit nicht ganz klargekommen“, berichtete der Angreifer. Doch zum Ende des Abschnitts machten die Vikings durch eine Aufschlagserie von Bastian Ebeling noch ein paar Punkte gut (23:25).

„Und den Schwung haben wir mit in den vierten Satz genommen. Da waren wir von Anfang an da“, sagte Korporal, der sich nach dem Sieg auf das Derby mit der SG STV/MTV Salzgitter am kommenden Samstag freut: „Das wird eine richtige Hausnummer für uns.“

