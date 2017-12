Union und Gitter kündigen Widerstand gegen Saison-Verlängerung an

Muss das wirklich sein? Die am 19. Dezember den Vereinen per E-Mail verkündete Verlängerung der Fußballsaison in der Bezirksliga 3 stößt auf Widerstand. Zwei Vereine, allerdings solche, die über Kunstrasenplätze verfügen, machen gegen die Ausweitung um zwei Wochen Front. ...