Recken schießen sich warm für Europa

Die Kasse klingelte mal wieder. Beim Benefiz-Handball in der Amselstieghalle in Lebenstedt boten Drittligist MTV Braunschweig, Zweitligist Eintracht Hildesheim, Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf und der ukrainische Champions-League-Teilnehmer Motor Saporoshje am Samstag erstklassigen Handballsport...