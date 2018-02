TSV-Kegler wollen Heimvorteil nutzen

Lebenstedt. Nachdem die 2. Bundesliga-Kegler des TSV Salzgitter die reguläre Saison auf Platz vier beendet hat, eröffnet das Team die Playoff-Runde um den Aufstieg in die 1. Bundesliga am morgigen Samstag ab 12 Uhr mit einem Heimspiel im TSV-Heim an der Neißestraße als Außenseiter. ...