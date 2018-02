Saisonstart für Geräteturnerinnen

Lebenstedt In der Amselstieghalle in Salzgitter werden am morgigen Samstag die Einzelmeisterschaften der Gerätturnerinnen des Turnkreises Salzgitter-Goslar ausgetragen. Die Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr und werden in drei Durchgängen bis in den Nachmittag andauern. Neben den Kreistiteln geht es für die...