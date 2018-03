Spielabbruch in Gebhardshagen

Gebhardshagen. Die Fußball-Partie zwischen Glück Auf Gebhardshagen und der SG Klein Mahner in der 1. Nordharzklasse II hat ein Nachspiel. Das Spiel wurde am Sonntag beim Stand von 1:0 für die Gastgeber in der 80. Minute abgebrochen. Was war passiert? Wie GA-Trainer...