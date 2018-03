U14-Mädels des MTV erkämpfen sich Bronze

Die Landesmeisterschaften sind für die Nachwuchs-Volleyballerinnen des MTV Salzgitter immer der Höhepunkt der Saison. Und am vergangenen Wochenende durfte das U14-Team von Trainerin Isabell Reckleben und Betreuer Daniel von Zepelin besonders jubeln. In Braunschweig reichte es am Ende zu Platz...