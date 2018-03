Zwei Heimspiele zum Abschluss

Für die beiden Salzgitteraner Volleyballteams endet am morgigen Samstag die Oberligasaison. Dabei hat sowohl der MTV Salzgitter (Frauen) als auch die SG STV/MTV Salzgitter (Männer) ein Heimspiel in der Gymnasiumsporthalle in Salzgitter-Bad. Während den Männern um Kapitän Kevin Wieloch nur ein Punkt...