Das Derby in Staffel eins endet torlos

Salzgitter. Drei Spiele mit Salzgitter-Beteiligung standen am Donnerstag in den beiden Nordharzligen auf dem Programm. In der Staffel eins trennten sich im Derby der AKV Salzgitter und der MTV Lichtenberg 0:0. Die Reserve des SC Gitter verlor 2:3 beim SC 18 Harlingerode. In der Staffel zwei gab es...