Scheer blickt auf einen harten April

Fümmelse. Der SV Fümmelse, Gründungsmitglied der seinerzeit geschaffenen Nordharzliga, ist auf gutem Wege, nach dem Abstieg in der Vorsaison, in diese zurück zu kehren. Aktuell ist die Scheer-Elf Tabellenzweiter der 1. Nordharzklasse 3, also auf einem direkten Aufstiegsplatz, mit vier Zählern...