Kids spielen Turnier in Frankreich

Die Fahrt in Salzgitters Partnerstadt Créteil hat für Begeisterung bei den Jugendfußballern des SCU SalzGitter und deren Eltern gesorgt. „Die vier Tage in Créteil und Paris werden uns immer in positiver Erinnerung bleiben. Die Gastfreundschaft war überwältigend. Der sportliche Erfolg unserer Jungen...