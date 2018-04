Hallendorf kassiert bittere Niederlage

Othfresen. Die Personalnot ist derzeit das Hauptproblem des TSV Hallendorf im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga. Mit nur noch elf Akteuren musste sich der TSV im Kellerduell beim FC Othfresen geschlagen geben und rutscht damit in der Tabelle ganz nah an die Abstiegsplätze. ...