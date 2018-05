VfL Salder feiert Schützenfest

Salder. Der VfL Salder hat sich für den Punktverlust am Sonntag in Rammelsberg (2:2) eindrucksvoll rehabilitiert. Im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga 3 besiegte das Team von Trainer Mesut Dereköy den TSV Üfingen mit 7:0. Der TSV muss nach nun vier sieglosen Spielen in Folge den Blick wieder...