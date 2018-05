„Jeder gibt alles für einen Sieg unseres Teams“

Herr Grabowski, haben Sie nach dem Gegentor zum 0:2 in der 70 Minute gegen den KSV Vahdet Salzgitter noch an einen Punktgewinn geglaubt? 1 Ja, ich habe an uns geglaubt, weil wir starke Spieler haben. Nachdem mich mein Trainer Knut Germer nach vorne gestellt hatte, klappte es für mich auch mit dem Toreschießen. ...