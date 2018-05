Drei- bis Sechsjährige machen Sportabzeichen

Salzgitter-Bad Am morgigen Freitag, 1. Juni, findet ab 10 Uhr ein sportlicher Vormittag im Familienzentrum „KunterBund“, Martin-Luther-Platz 5a, in Salzgitter-Bad satt. In Kooperation mit dem Kreissportbund Salzgitter und dem MTV Salzgitter werden die Drei- bis Sechsjährigen das Kindersportabzeichen erwerben...