André Alpers trifft im letzten Spiel für Fortuna

Es wäre zu schön gewesen. Bis in die Nachspielzeit führte der Aufsteiger in die Fußball-Landesliga, Fortuna Lebenstedt, im letzten Saisonspiel beim TSV Hillerse, ehe der Gastgeber zum zweiten Mal in dieser Partie eine Fortuna-Führung egalisierte und so die Gäste um den möglichen Sieg brachte. ...