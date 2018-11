Gitter II dreht nach der Pause auf

Überraschung in der Fußball-Nordharzliga Staffel 1: Der SC Gitter II dreht einen Rückstand und gewinnt durch drei Tore in der zweiten Halbzeit gegen Borussia Salzgitter mit 3:1-Toren. Borussia Salzgitter – SC Gitter II 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Cholewa (45.), 1:1 Scheile (47., HE), 1:2 Gauf (79.),...