Graumanns Bestergebnisse helfen enorm

Dreimal trat Lucas Graumann mit der zweiten Bahnengolf-Mannschaft des TSV Salzgitter an und verpasste damit nur zwei Wettkämpfe wegen schulischer Gründe. Doch bei all seinen Auftritten spielte er das beste Tagesergebnis ein und trug damit entscheidend zum Meistertitel in der Landesliga bei. Das Team hat sich aber gegen den Aufstieg in die Verbandsliga entschieden. Viel Freude gab es auch beim Aushängeschild der Abteilung. Die erste Mannschaft belegte nach Platz zwei in Elmshorn insgesamt den vierten Rang in der 2. Bundesliga Nord und verpasste nur knapp das Treppchen.

Dreimal sackte die Salzgitteraner Reserve den Tagessieg ein, muste sich nur in Peine mit Platz zwei und in Kassel gar mit dem Bronzerang begnügen. Doch das reichte am letzten Spieltag, damit Alina, Jörg und Conny Gehrke, Lucas Graumann, sowie Nicole und Bernd Könemann den Titel bejubeln konnten.

Beim abschließenden Wettkampf in Lohfelden lief es für die Salzgitteraner Riege zunächst gar nicht nach Plan. Nach der ersten Runde musste Alina Gehrke aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. „Somit hatten wir schon ein Streichergebnis weg“, berichtet der TSV-Pressewart Patrick Menzel.

Trotzdem entschieden die Salzgitteraner Bahnengolfer das Turnier mit 386 Schlägen – ein Schnitt von 24,135 – für sich. Nur Kassel konnte noch mithalten und kam am Ende mit vier Schlägen Rückstand vor den beiden Mannschaften aus Peine ins Ziel. Die Heimmannschaft musste sich mit Platz fünf zufriedengeben und Göttingen beendete das Spiel mit null Punkten.

Eine tolle Teamleistung des Sextetts, aber auch von Patrick Menzel und Cornelia Kampe die je einmal im Team aushalfen. Auch sie hatten somit ihren Anteil an der Meisterschaft.

Für die kommende Serie stoßen auf jeden Fall Northeim als Absteiger der Verbandsliga und Kassel III als Aufsteiger der Bezirksklasse Süd ins Sechser-Feld der Landesliga. „Dieses Mal sind dann jeweils zwei Teams aus Peine und Kassel am Start. Es bleibt also spannend wie es in der Landesliga weitergeht“, freut sich TSV-Pressewart Menzel schon auf die kommende Saison.

Volker Wesselmäckig und die erste Mannschaft freuten sich in der 2. Bundesliga über Platz vier. Foto: Verein

In der spielt die erste Mannschaft der Salzgitteraner dann weiterhin in der 2. Bundesliga Nord. Im abschließenden Punktspiel sicherte sich die TSV-Riege in Kiel überraschend den zweiten Platz im Tagesklassement. „Ein Großteil reiste bereits am Freitagmorgen an, um sich mit den Bahnen vertraut zu machen“, erklärt Pressewart Menzel. Teilweise kannten die Salzgitteraner die Bahnen noch aus Regionalligazeiten in 2012.

Menzel selbst ersetzte den verhinderten Björn Lepa und half den Salzgitteranern dabei, Wolfsburg, Berlin Tempelhof und Neheim hinter sich zu lassen. Lediglich der Gastgeber spielte bessere Runden als die Stahlstädter.

Mit Dirk Otten, Frank Grunert, Torsten Fellenberg und Volker Wesselmäcking gab es gleich vier Spieler, die mit Ergebnissen von 86 bis 88 Schlägen ins Ziel kamen. Christian Spandau und Frank Quandt machten mit 94 und 95 Schlägen auch nicht allzu viel kaputt.

In der gesamten Saison haben die Salzgitteraner nun jeden Platz einmal belegt und rückten nun sogar noch bis auf einen Punkt an die Berliner ran. Neheim muss als Fünftplatzierter in die 3. Liga zurück, Meister der 2. Bundesliga Nord ist die Mannschaft des BGC aus Wolfsburg.