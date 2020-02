Abschluss des Hansestadt-Wochenendes

Es geht Schlag auf Schlag in der Meisterrunde der Eishockey-Regionalliga – nach dem Doppelspieltag am vergangenen Wochenende bestreiten die Salzgitter Icefighters am morgigen Sonntag ab 18 Uhr bereits das vierte Spiel innerhalb von zehn Tagen. Nach dem Auftritt am gestrigen Freitag in Hamburg...