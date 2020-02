Dämpfer für TV Gebhardshagen

Tennis-Landesligist TV Gebhardshagen hat den erhofften großen Schritt in Richtung Klassenerhalt durch ein 2:4 zu Hause gegen den DSV Hannover verpasst. Bei den Salzgitteraner Teams in der Verbandsklasse und Bezirksliga lief es am vergangenen Wochenende dagegen deutlich besser. Herren Landesliga:...