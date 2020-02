Zwei harte Brocken für die Icefighters

Anspruchsvoller könnte das Programm der Salzgitter Icefighters an diesem Wochenende in der Eishockey-Regionalliga-Meisterrunde aktuell nicht sein. In Braunlage wartet am heutigen Freitag ab 20 Uhr der aktuell ungeschlagene Spitzenreiter Harzer Falken auf das Rückmatch der Partie vom vergangenen...