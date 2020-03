Wohnzimmer als Trainingsplatz

Die aktuelle Zwangspause durch Corona macht die Sportler in Salzgitter erfinderisch, was die Trainingsgestaltung betrifft. Sascha Bode, Trainer des Fußball-Nordharzligisten GA Gebhardshagen, hat zum Beispiel sein Wohnzimmer in einen Trainingsplatz für seinen siebenjährigen Sohn Lukas umgewandelt.

Der Torwart, der in Eintracht Braunschweigs Jugend kickt, steht in voller Montur vor der Wohnzimmerwand und wartet darauf, dass auf einem Tablet eine Farbe erleuchtet. Seine Aufgabe ist es, das farblich dazu passende Papier zu berühren, das Vater Sascha um das Tablet herum aufgehangen hat. Zwischendurch kommt immer wieder auch ein Ball geflogen, den Vater Bode seinem Filius zuwirft. „Ich bin ein großer Freund dieses kognitiven Trainings. Es verbessert die Wahrnehmung und das Timing“, so Sascha Bode.

Seit einem dreiviertel Jahr spielt Lukas Bode nun schon bei der Eintracht und soll im Sommer ins Leistungsteam wechseln, mit dem dann namhafte Gegner wie Juventus Turin und Bayern München warten. „In dem Training dort, kann auch ich als Trainer noch sehr viel lernen. Unter anderem die Übung mit dem Tablet. Ich versuche auch bei meiner Mannschaft Elemente dieses Trainings einzubauen“, sagt Sascha Bode. Damit sein Sohn in der schulfreien Zeit auch noch etwas lernt, nutzt Bode eine Zusatzfunktion der App Switched On: „Zusätzlich zu den Farben, werden auch immer Zahlen angezeigt, die Lukas dann zusammen rechnen muss, so können wir auch gleich noch etwas Mathematik üben beim Training.“

Beim Kauf der Wohnzimmerwand hat Sascha Bode vorsorglich die größere Variante genommen, um seinem Sohn das Training zu ermöglichen. „Meine Frau weiß, dass Fußball meine Leidenschaft ist und ist mit dem Wohnzimmertraining einverstanden. Ich bin auch froh, dass Lukas diese Leidenschaft übernommen hat. Ich würde ihn nämlich niemals zu irgendetwas drängen. Er kickt einfach gerne und hat Spaß daran“, so Bode. Beide Bodes können es kaum erwarten, bis es wieder raus auf den Rasen geht, bis dahin reicht die Wohnzimmerwand.