Wagemann steht vor einem Tischtennis-Marathon

Florian Wagemann hat am Wochenende ein ordentliches Programm vor der Brust: Am Samstag spielt er gleich zweimal für die Landesligamannschaft des SV Union und am Sonntag ist er für das Oberligateam der Sölter im Einsatz.

Oker/Seulingen. Der 21-Jährige in Diensten von Union Salzgitter spielt am Wochenende sowohl in der Landes- als auch der Oberliga.

Der Tischtennis-Landesligist SV Union Salzgitter II hat am Samstag, 10. Oktober, ein Mammutprogramm zu absolvieren. Die Sölter sind nicht nur um 13 Uhr beim Titelfavoriten VfL Oker zu Gast, sondern müssen fünf Stunden später 50 Kilometer südlich beim Aufsteiger TSV Seula in Seulingen an der Platte stehen. Da sich die Oberliga-Reserve selbst Chancen auf eine Spitzenposition ausrechnet, reist sie zu beiden Partien in Bestbesetzung an.

Eine weite Anfahrt nimmt dafür Florian Wagemann auf sich. Der Sportstudent reist eigens aus Leipzig an und will sich vor allem gegen die Harzer teuer verkaufen. Wagemann wird zusätzlich am Sonntag die erste Unioner Mannschaft in der Oberliga beim RSV Braunschweig unterstützen. Der VfL Oker hat sich für diese Saison durch den Rückkehrer Peter Treulieb (Wernigerode) nachhaltig verstärkt. Treulieb (2068) und Wagemann (1970) führen die QTTR-Hitliste der Staffel an. Der 21-jährige Wagemann möchte nicht nur gegen den offensiven Routinier seine weiße Weste verteidigen (4:0), sondern auch den jungen Ex-Unioner Tristan Nowak (16) in die Schranken weisen. Ob dies auch seinem Mannschaftskameraden Darius Schön gelingt, bleibt abzuwarten. Schwere Gegner warten in der Mitte auf Stefan Knoblauch und Yakup Kaplan. Okers Pascal Hoffmann (1983) musste als bester Landesligaspieler des Vorjahres ebenso in die Mitte zurückweichen wie die deutsche AK-40-Seniorenmeisterin Velitschka Wais. „Das wird für uns natürlich superschwer, deshalb müssen wir unbedingt unten durch mich und Marcel Matthay vier Punkte holen“, setzt sich Kapitän Florian Wegner selbst unter Druck. Wesentlich einfacher scheint die Aufgabenstellung beim TSV SeuLa. Die Spielgemeinschaft setzte allerdings beim 7:5 gegen SV Broitzem ein Achtungszeichen.

kjz