Silvesterlauf am Salzgittersee fällt aus!

Für viele Salzgitteraner und Besucher aus der Region gehört der Silvesterlauf rund um den Salzgittersee schon zum festen Ritual zum Jahreswechsel. In diesem Jahr müssen sich die Teilnehmer und Zuschauer anderweitig die Zeit bis zur Feier vertreiben. Der Silvesterlauf ist abgesagt. Das Organisationsteam der LG Salzgitter sieht keine Möglichkeit bei den aktuell wieder steigenden Infektionszahlen von Covid-19 die Großveranstaltung mit über 1000 Sportlern durchzuführen.

„Uns war eigentlich schon im September beim Start unserer Vorbereitung klar, dass wir mit den aktuellen Restriktionen, die Veranstaltungen über 1000 Besucher untersagen, keinen Lauf veranstalten können“, sagt Mitorganisator Uwe Przondiono. In 44 Jahren Silvesterlauf Salzgitter gibt es damit erst die zweite Absage. „In einem Jahr hatte uns das Wetter mit Eis und Schnee einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Przondiono.

Nach dem Teilnehmerrekord mit rund 1300 Läuferinnen und Läufern im vergangenen Jahr hatte sich das Organisationsteam wieder auf eine tolle Veranstaltung gefreut. „Klar ist es immer eine Menge Aufwand und wir sind meistens bis 17 Uhr beschäftigt, bevor wir nach Hause kommen und ins neue Jahr starten. Aber der Aufwand lohnt sich immer“, erklärt Przondiono. Der Silvesterlauf sei nicht nur ein sportliches Großevent, sondern auch ein kultureller Treffpunkt: „Viele Leute kommen Jahr für Jahr an die Strecke, um den Läufern Beifall zu spenden und vor allem auch kurz vor dem Jahreswechsel alte Bekannte wieder zu treffen“, erklärt der Mitorganisator.

Nach dem Seefest, der Segelregatta und dem Drachenbootrennen fällt damit die nächste Großveranstaltung am Salzgittersee dem Corona-Virus zum Opfer. „Es lässt sich in der aktuellen Zeit leider nichts daran ändern. Wir haben aber vorsorglich schon einmal bei der Stadt den Lauf für 2021 angemeldet. Auch wenn wir nicht wissen, wie es bis dahin aussehen wird.“

Virtueller Lauf in Planung

Einen kleinen Hoffnungsschimmer für sportbegeisterte Menschen, die das alte Jahr mit einem Lauf verabschieden möchten, gibt es jedoch noch: „Wir sind aktuell in Verbindung mit einem App-Hersteller, der uns eventuell eine App zur Verfügung stellen kann, mit der wir einen virtuellen Silvesterlauf veranstalten können. Die Entscheidung darüber wird im November fallen“, sagt Przondiono. Mit dieser App könne dann individuell eine oder zwei Seerunden aufgezeichnet werden. „Die Zeit wird dann gespeichert und so ergibt sich ein Ranking. Sogar Urkunden wären dann möglich“, erklärt Przondiono und ergänzt: „Ein eventuelles Startgeld würden wir dann komplett an einen guten Zweck spenden.“